Incendiile de vegetație fac ravagii în Los Angeles. Oamenii își abandonează casele și fug din mașini pentru a scăpa de foc

E stare de urgență în Los Angeles, Statele Unite, din cauza incendiilor de vegetație scăpate de sub control. Flăcările fac ravagii și se extind într-un ritm fulgerător, ajungând foarte aproape de zonele dens populate.

Peste 30.000 de oameni au fost evacuați și mai multe școli au fost închise. Pompierii fac față cu greu flăcărilor, din cauza rafalelor de vânt extrem de puternice.

„Acesta nu este un exercițiu! Este o urgență cât se poate de reală”.

În sudul Californiei, lângă Los Angeles, imaginea este apocaliptică: cerul roșiatic, fumul gros și cenușa densă au făcut prăpăd. Oamenii au fugit din casele cuprinse de flăcări.

Bărbat: ”Inițial, nu am văzut vreo flacără sau fum. Au izbucnit dintr-o dată, apoi soția mea mi-a spus să plecăm".

Alertați, oamenii au avut puțin timp la dispoziție să își facă bagajele. Alții, aflați în trafic, au fost nevoiți să-și abandoneze mașinile, pentru că incendiul se extindea cu o forță teribilă.

Femeie: ”Polițiștii mi-au spus că trebuie să plec, așa că mi-am lăsat mașina acolo. Arde rău acolo, de aceea vin oamenii încoace”.

Alys Martinez, corespondent CBS: ”Oamenii își abandonează mașinile și merg spre ocean pentru a fi în siguranță, dar vântul se intensifică, e foarte puternic. Aerul e plin de cenușă și de fum”.

Coșmarul a început în cartierul de lux Pacific Palisades, unde locuiesc multe celebrități.

Amanda Starrantino, corespondent CBS: „În urmă cu câteva minute, aceste flăcări nu erau aici și se extind cu repeziciune. Localnicii încep să se îngrijoreze foarte tare".

Incendiul câștigă teren văzând cu ochii: flăcările pârjoleau suprafețe cât cinci terenuri de fotbal într-un singur minut. Focul s-a extins fulgerător, din Santa Monica până în Malibu.

Scene dramatice și în Altadena

Din cauza fumului dens, clădirile abia se mai puteau vedea. Unele s-au făcut scrum. Peste 200.000 de locuințe au rămas fără curent electric. Din motive de siguranță, mai multe școli au fost închise.

Sute de pompieri duc o luptă intensă, folosind avioane, elicoptere și cisterne cu apă. Dar cel mai mare inamic este vântul. Bate cu aproape 80 de kilometri pe oră, iar asta alimentează flăcările și le face să ardă necontrolat.

Mașinile abandonate în mijlocul străzilor au fost împinse de buldozere pentru ca pompierii să aibă acces în zonele care ard.

Sunt scene dramatice și în orașul Altadena, lângă Eaton Canyon. În doar câteva ore, un incendiu de vegetație izbucnit acolo și-a dublat dimensiunea, acoperind aproape 200 de hectare.

Reporteră CBS: „Într-o jumătate de oră de când suntem aici, zona s-a umplut cu mai mult fum, ceea ce va îngreuna munca echipelor care continuă să lupte cu focul, iar aceste incendii apar oriunde te uiți”.

La un azil de bătrâni din Pasadena, îngrijitorii s-au grăbit să îi scoată pe locatari în siguranță. O înregistrare video arată zeci de persoane în scaune cu rotile, mulți îmbrăcați doar cu halate subțiri și acoperiți cu pături sau cearceafuri.

Și reporterii care transmiteau din apropierea focarelor au avut dificultăți.

Jasmine Viel, KCBS: „Incendiul din ultimele ore... vedeți cât de puternic e vântul. Ne împinge la propriu. Bate dinspre sud".

Rafalele de vânt, aerul uscat și seceta din ultimele săptămâni din sudul Californiei au creat condițiile propice pentru ca incendiile să se extindă cu o asemenea forță.

Natasha Chen, corespondent CNN: ”Toată ziua am văzut astfel de flăcări pe vârful dealului, în diferite locuri. Am auzit explozii, am văzut cenușă, cărbuni și nisip împrăștiate peste tot. La căderea nopții, ne așteptăm ca rafalele de vânt să atingă cote maxime, creând o problemă și mai mare pentru pompierii aflați pe teren".

Aceste rafale foarte uscate care vin dinspre munți și coboară spre coasta orașului Los Angeles se numesc „vânturile Santa Ana". Se preconizează că în următoarele ore vor ajunge chiar și la 160 km pe oră, alimentând flăcările spre zonele mai populate din jurul Los Angeles-ului.

