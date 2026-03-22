Incidentul a avut loc sâmbătă, în localitatea Focuri. Victima, un bărbat de 28 de ani, a ajuns în stare gravă la spital.

Corespondent PROTV: „Bărbatul de 28 de ani a fost preluat de elicopterul SMURD și a intrat direct în sala de operație, în stare critică, la spitalul județean Sf. Spiridon din Iași. Victima are multiple plăgi înjunghiate în torace și pe față, spun medicii. Sâmbătă seara, individul a ajuns la poarta iubitei sale, deși avea interdicția de a se apropia de ea, ordin de protecție emis cu doar o zi înainte. Bărbatul ar fi intrat în curte și ar fi încercat să își atace partenera. În acel moment, fiul femeii, un băiat de 15 ani, a intervenit pentru a-și apăra mama. Între cei doi a izbucnit un conflict, iar bărbatul a fost înjunghiat de mai multe ori, spun anchetatorii. Vecinii au sunat la 112. Polițiștii fac verificări, iar cazul a ajuns pe masa Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași.”