Imaginile din satelit arată că atacul Ucrainei a distrus şi avariat bombardiere strategice în profunzimea teritoriului Rusiei

Ucraina a vizat cel puţin patru baze aeriene în interiorul Rusiei folosind 117 de drone lansate din containere aflate în apropierea ţintelor. Imaginile filmate cu drona în timpul operaţiunii, verificate de Reuters, arată că mai multe avioane au fost lovite în cel puţin două amplasamente.

Capella Space, o companie de sateliţi, a oferit Reuters o imagine a unuia dintre aceste aerodromuri, situat în regiunea Irkuţk din Siberia. Imaginea a fost realizată la 2 iunie, a doua zi după una dintre cele mai complexe şi eficiente operaţiuni lansate de Ucraina în cei peste trei ani de război.

