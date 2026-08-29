Măsura prin care accesul TIR-urilor este interzis în anumite intervale rămâne în vigoare până la 15 noiembrie.

„Vă informăm că restricţiile de circulaţie instituite pe DN7, pe sectorul cuprins între Călimăneşti – Căciulata şi Câinenii Mari, se prelungesc până la 15 noiembrie 2026. În continuare, în intervalul 08:00 – 17:30, de luni până sâmbătă, este interzisă circulaţia vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone”, a transmis Direcţia Regională de drumuri Craiova.

Iniţial, restricţiile ar fi urmat să expire în 31 august.

Potrivit instituţiei, restricţiile sunt necesare pentru desfăşurarea în condiţii de siguranţă a lucrărilor în cele două zone şi pentru protejarea participanţilor la trafic şi a muncitorilor care se află pe timp de zi pe şantierele deschise pe DN 7.

La finele lunii iulie, Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova anunţa că traficul pe Valea Oltului va fi restricţionat pe parcursul lunii august, în contextul lucrărilor de stabilizare a versanţilor de-a lungul DN 7 prin montarea de plase de siguranţă şi bariere de retenţie. Intervenţiile sunt necesare deoarece zona este caracterizată de rocă friabilă şi instabilă, iar întreruperea lucrărilor ar putea conduce la desprinderea unor blocuri de piatră şi la producerea unor accidente grave. Acesta este şi motivul pentru care lucrările nu pot fi suspendate până la punerea în siguranţă a versanţilor, precizau oficialii DRDP Craiova.