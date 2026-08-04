Imagini rare din Coreea de Nord. Unde s-au refugiat supușii lui Kim Jong-Un de valul de căldură fără precedent | VIDEO

Sute de oameni s-au îndreptat în acest weekend către zona turistică de coastă Wonsan Kalma, potrivit imaginilor difuzate de mass-media de stat din Phenian. Coreea de Nord a înregistrat trei zile consecutive de temperaturi record începând de vineri, 31 iulie, atingând un maxim de 42,5 grade Celsius duminică, 2 august.

În căldura sufocantă, nord-coreenii se înghesuie pe plaje. Întreaga peninsulă coreeană se confruntă cu un val de căldură fără precedent, temperaturile atingând sau depășind 35 grade Celsius în mai multe regiuni, scrie Le Figaro .

La Phenian și în provinciile nord-coreene Phyongan și Jagang, temperaturile maxime prevăzute pentru ziua respectivă se situau între 35 de grade Celsius și 40 de grade Celsius, potrivit mass-mediei de stat. În fața acestei valuri de căldură, mii de nord-coreeni se scaldă sau se odihnesc la malul mării, așa cum arată aceste fragmente difuzate de mass-media de stat.

Imaginile de pe plaje oferă o perspectivă neobișnuită asupra vieții de zi cu zi din Coreea de Nord. Se pot vedea înotători care se scaldă, se joacă în valuri sau se relaxează pe nisip într-o atmosferă estivală. Selectate și difuzate de autoritățile nord-coreene, acestea prezintă o fațetă a țării rar expusă publicului internațional.

Deși aceste scene par banale în multe țări, ele rămân puțin vizibile în străinătate, unde imaginile din Coreea de Nord sunt asociate cel mai adesea cu paradele militare, testele de rachete sau aparițiile liderului său, scrie publicația franceză.