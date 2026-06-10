Imagini din satelit arată extinderea bazelor militare rusești în apropierea granițelor cu state NATO - Investigație

Stiri externe
Data publicării:
Data actualizării:
62377187
Shutterstock

O anchetă comună a mai multor instituţii media din ţările din Europa de Nord şi din zona baltică a relevat că Rusia dezvoltă activ infrastructură militară în apropierea graniţelor cu NATO.

autor
Claudia Alionescu

Potrivit investigaţiei, această extindere ar putea permite, în viitor, staţionarea a peste 100.000 de militari în regiune, scrie Ukrainska Pravda.

Jurnaliştii postului suedez SVT, împreună cu alte media din regiune - NRK din Norvegia, DR din Danemarca şi redacţia estoniană Delfi - au analizat, pe baza imaginilor din satelit, infrastructura militară rusă de lângă graniţele europene şi au constatat că aceasta se dezvoltă activ în mai multe locaţii.

Imaginile permit identificarea a numeroase cazărmi noi pentru mii de militari, a unor depozite de muniţie şi a unor locuri de staţionare a echipamentelor militare.

În special, în Petsamo, la 10 km de graniţa cu Norvegia, în Laponia, se observă construcţia de cazărmi şi concentrarea de echipamente militare. Acelaşi lucru se întâmplă şi în Petrozavodsk, lângă graniţa cu Finlanda.

Citește și
Minim istoric al încrederii europenilor în angajamentele de securitate ale SUA. Câți mai cred că americanii îi pot apăra

În Sapornoe, lângă graniţa finlandeză, şi în Luga, în zona Pskovului, precum şi în Baltisk, din regiunea Kaliningrad, se acumulează echipamente militare.

În Kirilovsk, la 70 km de graniţa cu Finlanda, se construieşte un nou complex de infrastructură, iar în Kandalakşa, la Marea Albă, se extinde baza existentă.

Jurnaliştii au discutat şi cu o serie de oficiali din structurile de securitate şi cu experţi.

Potrivit comandantului armatei finlandeze, Pasi Välimäki, după extinderea infrastructurii ruse la graniţele ţării ar putea apărea aproximativ 80.000 de militari ruşi, faţă de 20.000 câţi erau anterior.

Baza menţionată din Petsamo, în extremul nord, va putea găzdui, după extindere, până la 17.000 de militari, în loc de 7.000, cât era până acum.

În total, obiectivele noi şi extinse permit potenţial Rusiei să concentreze la graniţele cu Europa de Nord şi ţările baltice până la 115.000 de militari.

Aceasta este o ameninţare pe care trebuie să o luăm în serios... Nu considerăm că toate acestea sunt doar pentru a face o demonstraţie. Este vorba despre pregătirea capacităţilor pentru a face faţă NATO într-un conflict de amploare, la un moment dat în viitor”, subliniază şeful serviciului de informaţii al armatei suedeze, MUST, Thomas Nilsson.

Experții militari avertizează că Rusia își poate crește rapid amenințarea după războiul din Ucraina

Transferul de forţe către aceste obiective este de aşteptat după încheierea fazei active a războiului împotriva Ucrainei.

Atât timp cât Rusia este ocupată cu Ucraina, ameninţarea militară directă este redusă. Dar acest lucru se poate schimba rapid dacă în Ucraina va exista o pauză”, subliniază generalul-maior Brian Nilssen, comandantul forţelor NATO din ţările baltice şi Polonia.

Dacă Rusia îşi măreşte acum forţele până la nivelurile pe care le-a anunţat – iar imaginile arată că asta fac – ameninţarea militară pentru Norvegia va creşte”, recunoaşte comandantul armatei norvegiene, Eirik Kristoffersen.

La începutul anului 2026, Marea Britanie a anunţat dublarea numărului trupelor sale în Norvegia pentru a contracara ameninţarea Rusiei în Arctica. Comandantul-şef al Forţelor Armate norvegiene a comentat atunci că nu poate exclude posibilitatea unui viitor atac al Rusiei, de aceea se pregătesc pentru un astfel de scenariu.

De la vile colorate, la case tradiționale. Cum încearcă satele și orașele României să-și recupereze identitatea arhitecturală

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, NATO, baze, militari, imagini, satelit,

Articol recomandat de sport.ro
Rusia schimbă regulile jocului! Șapte modificări majore anunțate de la Moscova
Rusia schimbă regulile jocului! Șapte modificări majore anunțate de la Moscova
Citește și...
Stiri externe
Minim istoric al încrederii europenilor în angajamentele de securitate ale SUA. Câți mai cred că americanii îi pot apăra

Încrederea europenilor în „garanţia de securitate” americană a atins un minim istoric, sugerează un sondaj, doar unu din zece oameni din 15 ţări considerând SUA un aliat, în timp ce majoritatea, în toate ţările, se îndoiesc că SUA le-ar veni în ajutor.

Stiri externe
Cea mai mare putere economică din Europa are PIB-ul cât Marea Britanie, Portugalia și Grecia la un loc

Mai multe țări europene au economii puternice, dar una dintre ele se detașează de restul.
Stiri externe
Ce a făcut Trump, în timp ce Strâmtoarea Ormuz era blocată. „Nimeni nu știe asta”

Preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri că Statele Unite au reuşit să transporte în secret milioane de barili de petrol prin Strâmtoarea Ormuz, în pofida blocadei şi a tensiunilor militare din regiune, transmite CNBC.

Recomandări
Stiri Economice
Chiriașii privilegiați ai statului. Apartamente și case în zone exclusiviste ale Capitalei la tarife modice

În unele dintre cele mai scumpe zone ale Bucureștiului, statul închiriază locuințe la prețuri care, în numeroase cazuri, sunt mult sub nivelul pieței. 

Stiri Politice
„Guvernul” Tomac, în impas după trei zile de negocieri sterile. Compromisul pe care este dispus să îl facă premierul desemnat

Miercuri, premierul desemnat a avut o nouă rundă de negocieri, de această dată cu reprezentanții minorităților naționale și cu o parte dintre parlamentarii neafiliați.

Știri Actuale
Cum ar fi ajuns să moară de foame copilul de doi ani din Galați. Mama sa era în casă, cu un cuțit în mână

Caz tulburător în Galați. Un copil de doi ani a fost găsit fără viață în apartamentul în care locuia împreună cu mama și cei doi frați. Anchetatorii spun că era malnutrit.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 10 Iunie 2026

47:10

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 10 Iunie 2026

01:44:56

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Povestile Sport.ro
Ediția 5 - Vlad Georgescu

51:47

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Gala Victor Rebengiuc - interviu exclusiv

04:17

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

„O palmă ruptă”, un fleac pentru gimnasta Larisa Iordache: medalia olimpică adjudecată cu sânge vărsat și os fisurat

Sport

Jucătorii Iranului și-au anunțat rudele cu 24 de ore înainte de startul Mondialului: „Nu!“