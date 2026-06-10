Imagini din satelit arată extinderea bazelor militare rusești în apropierea granițelor cu state NATO - Investigație

Potrivit investigaţiei, această extindere ar putea permite, în viitor, staţionarea a peste 100.000 de militari în regiune, scrie Ukrainska Pravda.

Jurnaliştii postului suedez SVT, împreună cu alte media din regiune - NRK din Norvegia, DR din Danemarca şi redacţia estoniană Delfi - au analizat, pe baza imaginilor din satelit, infrastructura militară rusă de lângă graniţele europene şi au constatat că aceasta se dezvoltă activ în mai multe locaţii.

Imaginile permit identificarea a numeroase cazărmi noi pentru mii de militari, a unor depozite de muniţie şi a unor locuri de staţionare a echipamentelor militare.

În special, în Petsamo, la 10 km de graniţa cu Norvegia, în Laponia, se observă construcţia de cazărmi şi concentrarea de echipamente militare. Acelaşi lucru se întâmplă şi în Petrozavodsk, lângă graniţa cu Finlanda.

În Sapornoe, lângă graniţa finlandeză, şi în Luga, în zona Pskovului, precum şi în Baltisk, din regiunea Kaliningrad, se acumulează echipamente militare.

În Kirilovsk, la 70 km de graniţa cu Finlanda, se construieşte un nou complex de infrastructură, iar în Kandalakşa, la Marea Albă, se extinde baza existentă.

Jurnaliştii au discutat şi cu o serie de oficiali din structurile de securitate şi cu experţi.

Potrivit comandantului armatei finlandeze, Pasi Välimäki, după extinderea infrastructurii ruse la graniţele ţării ar putea apărea aproximativ 80.000 de militari ruşi, faţă de 20.000 câţi erau anterior.

Baza menţionată din Petsamo, în extremul nord, va putea găzdui, după extindere, până la 17.000 de militari, în loc de 7.000, cât era până acum.

În total, obiectivele noi şi extinse permit potenţial Rusiei să concentreze la graniţele cu Europa de Nord şi ţările baltice până la 115.000 de militari.

„Aceasta este o ameninţare pe care trebuie să o luăm în serios... Nu considerăm că toate acestea sunt doar pentru a face o demonstraţie. Este vorba despre pregătirea capacităţilor pentru a face faţă NATO într-un conflict de amploare, la un moment dat în viitor”, subliniază şeful serviciului de informaţii al armatei suedeze, MUST, Thomas Nilsson.