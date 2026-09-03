Documentul va avea pe coperta interioară imaginea și semnătura președintelui Donald Trump, potrivit unui oficial al Casei Albe și unei surse familiarizate cu decizia, scrie ABC News.

Potrivit machetelor publicate de Departamentul de Stat pe rețelele sociale, pagina interioară a pașaportului va prezenta portretul lui Trump suprapus peste o imagine stilizată a Declarației de Independență.

Noul document va fi disponibil fără taxe suplimentare, a precizat un oficial al Departamentului de Stat. Nu este clar, însă, dacă administrația Trump va elimina și cerința privind prezentarea unei dovezi a unei călătorii internaționale iminente și nici când ar urma să intre în vigoare noile prevederi.

Casa Albă prezintă inițiativa drept parte a festivităților dedicate aniversării Statelor Unite.

„Noul design patriotic al pașaportului președintelui Trump oferă americanilor încă o modalitate excelentă de a participa la spectaculoasele sărbători dedicate celei de-a 250-a aniversări a Americii”, a declarat un purtător de cuvânt al Casei Albe.

Acesta a adăugat: „Președintele Trump continuă să conducă cu mândrie renașterea mândriei naționale și a patriotismului în timpul sărbătoririi istorice a celor 250 de ani de existență a țării.”

Trump, tot mai prezent și pe moneda americană

Pașaportul aniversar vine după o altă decizie care a stârnit atenție. În luna martie, Departamentul Trezoreriei a anunțat că semnătura lui Donald Trump va fi adăugată pe viitoarele bancnote americane.

Dacă planul va fi pus în aplicare, Trump ar deveni primul președinte în funcție al cărui nume apare pe moneda națională.

Departamentul Trezoreriei a precizat că și această decizie face parte din marcarea celei de-a 250-a aniversări a Statelor Unite.

Inițiativa privind bancnotele a venit după demersurile pentru realizarea a două monede care să poarte imaginea lui Trump: o monedă de 1 dolar și o monedă comemorativă specială din aur de 24 de karate.

În istoria Statelor Unite, președintele Calvin Coolidge a fost singurul șef al statului aflat în funcție care a avut o monedă cu propria imagine.

Legislația federală prevede că niciun președinte în viață nu poate apărea pe moneda americană. Administrația Trump a susținut însă că această restricție nu se aplică monedelor.