Teheranul a lansat miercuri o ripostă de amploare în Orientul Mijlociu și a jurat să „zdrobească” inamicul american, scrie news.ro.

Trump amenință cu un nou atac asupra Iranului

„Aseară, am distrus mult mai mult decât radarul lor. Atacul de aseară a fost foarte violent și suntem gata să lansăm un altul în orice moment”, a declarat președintele american în fața presei.

Trump s-a referit la atacurile aeriene americane de marți seara, care au vizat obiective de apărare aeriană, sisteme radar și instalații maritime.

În replică, forțele armate iraniene au revendicat atacuri pe toate fronturile împotriva aliaților Statelor Unite din regiune – Iordania, Kuweit, Bahrain, Irak și Emiratele Arabe Unite.

Escaladarea conflictului a avut imediat efecte asupra piețelor energetice. Prețul petrolului Brent a crescut din nou brusc, depășind pragul de 90 de dolari pe baril.

Iranul a lansat miercuri o ofensivă de amploare în Orientul Mijlociu și a promis să „zdrobească” inamicul american, după o noapte de atacuri mortale pe teritoriul său.

Printre cele mai grave incidente s-a numărat bombardarea unei nunți, transformată într-o tragedie de proporții și denunțată de Teheran drept o „crimă de război”.

Atacurile au provocat în total 19 morți, dintre care șapte membri ai forțelor armate, dar și civili, bilanțul fiind unul dintre cele mai ridicate din ultimele luni.

Teheranul acuză Statele Unite de crime de război

Președintele Parlamentului iranian și negociatorul-șef, Mohammad Bagher Ghalibaf, a calificat Statele Unite drept „Satana” după atacul asupra unei nunți în care au murit patru persoane.

Oficialul iranian a amintit și de bombardamentul unei școli din Minab, în urma căruia au murit 155 de persoane, dintre care 120 de copii, în primele ore ale războiului.

Armata americană nu a reacționat la atacul care a lovit nunta, dar a transmis că „nu vizează niciodată civilii, spre deosebire de Gardieni”.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghai, a condamnat vehement atacul, pe care l-a descris drept o „crimă de război”.

Oficialul iranian a deplâns faptul că „o ceremonie de nuntă a fost bombardată cu sălbăticie în cadrul luptei disperate a Statelor Unite de a-și ascunde eșecul”.

Hotărât să riposteze, Iranul a avertizat Statele Unite că, de acum înainte, trebuie să se aștepte la o „nouă strategie”, menită să „distrugă fundamentele” inamicului.

Teheranul nu a oferit, însă, detalii despre ceea ce presupune această nouă strategie, în timp ce tensiunile dintre cele două state continuă să crească.