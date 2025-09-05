Un englez s-a luat la bătaie cu un turc în avionul spre Antalya, și a fost condamnat în Grecia. Pedeapsa primită

Stiri Diverse
05-09-2025 | 22:18
bataie avion

Un britanic acuzat că a luat la bătaie un alt pasager a determinat aterizarea de urgență a avionului care zbura spre Turcia.

autor
Mihai Niculescu

Zborul de la Manchester la Antalya, Turcia, a fost forțat să efectueze o aterizare neprogramată pe Aeroportul Salonic din Grecia în jurul orei 23:00, la 1 septembrie, arată publicația The Independent.

Bărbatul, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, în vârstă de 35 de ani, ar fi lovit în mod repetat un pasager turc, în vârstă de 41 de ani, în timpul unei altercații pornită de la un scaun înclinat.

Marți, el a fost găsit vinovat de vătămare corporală periculoasă și tulburarea liniștii publice în timpul zborului de către un tribunal din Salonic.

Potrivit publicației grecești Ekathimerini, bărbatul a primit o pedeapsă de 15 luni de închisoare, pe care i s-a permis să o "răscumpere" cu 10 euro (8,67 lire sterline) pe zi.

Citește și
scandal avion
Trei tinere în stare de ebrietate s-au luat la bătaie la bordul unui avion

Acuzatul a negat că l-ar fi lovit pe pasager, spunând instanței că „nu a făcut nimic violent".

Executarea sentinței a fost suspendată în așteptarea unui apel, iar bărbatul a fost eliberat.

Membrii echipajului au declarat că bărbatul băuse două cutii de bere, a relatat publicația Ekathimerini.

Zborul și-a continuat călătoria spre Antalya după ce bărbatul a fost scos din aeronavă și reținut.

Incidentele cu pacienți turbulenți, în creștere

Autoritatea Aeronautică Civilă (CAA) primește în fiecare an denunțuri tot mai multe de la pasageri care au fost martorii unui „comportament turbulent și în stare de ebrietate în timpul zborului".

La nivel mondial, numărul „incidentelor cu pasageri indisciplinați" a crescut cu 8 % anul trecut, conform datelor Asociației Internaționale de Transport Aerian (Iata).

Multe dintre cele 259 de incidente zilnice (aproximativ 11 pe oră) au fost terifiante pentru pasagerii și echipajul de la bord, relatează corespondentul Independent de călătorii, Simon Calder.

„Un pasager în stare de ebrietate poate deveni un pericol pentru sine și pentru ceilalți aflați la bordul aeronavei. În cazul unei situații anormale sau de urgență, pasagerul în stare de ebrietate ar fi probabil mai puțin capabil să înțeleagă, să coopereze, să răspundă, să urmeze instrucțiunile sau să evacueze aeronava", transmite Iata.

Sursa: The Independent

Etichete: grecia, bataie, antalya, englez, turc,

Dată publicare: 05-09-2025 22:08

Articol recomandat de sport.ro
Boris Becker, vânat de cămătari români într-o închisoare din Anglia: „Au venit la mine în celulă!”
Boris Becker, vânat de cămătari români într-o închisoare din Anglia: „Au venit la mine în celulă!”
Citește și...
Doi piloţi s-au luat la bătaie în avion şi erau să producă o tragedie. Motivul conflictului
Stiri externe
Doi piloţi s-au luat la bătaie în avion şi erau să producă o tragedie. Motivul conflictului

Incident uluitor la bordul unei aeronave Iraqi Airways, cu peste 150 de pasageri la bord. 

Trei tinere în stare de ebrietate s-au luat la bătaie la bordul unui avion
Stiri externe
Trei tinere în stare de ebrietate s-au luat la bătaie la bordul unui avion

Trei tinere s-au luat la bătaie la bordul unui avion care se îndrepta spre Tenerife. Personalul de zbor a fost nevoit să intervină pentru a pune capăt scandalului.

Bătaie între doi pasageri în avion, după ce unul dintre ei a urcat beat
Stiri Socante
Bătaie între doi pasageri în avion, după ce unul dintre ei a urcat beat

Un incident petrecut la bordul unei aeronave le-a dat mari bătăi de cap personalului și pasagerilor care se îndreptau spre Antalya.

Un roman dat in urmarire internationala ar fi provocat o bataie la bordul unui avion Ryanair, pe ruta Bruxelles-Malta. VIDEO
Stiri externe
Un roman dat in urmarire internationala ar fi provocat o bataie la bordul unui avion Ryanair, pe ruta Bruxelles-Malta. VIDEO

Un roman dat in urmarire internationala a provocat un scandal monstru la bordul unui avion Ryanair, care zbura din Bruxelles catre Malta. Imaginile au facut ocolul presei europene in ultimele ore.

Scene incredibile la bordul unui avion al companiei Air India. Copilotul l-a luat la bataie pe capitan, chiar in cabina
Stiri externe
Scene incredibile la bordul unui avion al companiei Air India. Copilotul l-a luat la bataie pe capitan, chiar in cabina

In timp ce tot mai multe voci cer o evaluare mult mai stricta si completa a pilotilor, dupa accidentul din Alpi, cand Andreas Lubitz a prabusit un avion cu 149 de persoane la bord, doi piloti ai companiei Air India sunt protagonistii unui nou scandal.

Recomandări
„Mai sunați dumneavoastră.” Mesajul primit de mii de părinți înainte de începerea școlii. Elevii nu știu când încep cursurile
Stiri Educatie
„Mai sunați dumneavoastră.” Mesajul primit de mii de părinți înainte de începerea școlii. Elevii nu știu când încep cursurile

„Mai sunați dumneavoastră... pentru noi informații.” Acesta a fost mesajul primit de la profesori de mii de părinți derutați de informații contradictorii despre prima zi de școală.  

Fugarii de lux ar putea ajunge în pușcăriile din România. Instanțele străine nu mai pot refuza predarea condamnaților
Stiri Justitie
Fugarii de lux ar putea ajunge în pușcăriile din România. Instanțele străine nu mai pot refuza predarea condamnaților

Fugarii români care au fost condamnați în România nu vor mai putea să-și execute pedepsele într-o altă țară fără acordul autorităților de la noi. Este decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene și are putere de lege pentru toate țările membre.

Creșterea lentă a economiei cu 0,3% din PIB, susținută de consumul populației și construcții. Industria, în scădere
Stiri Economice
Creșterea lentă a economiei cu 0,3% din PIB, susținută de consumul populației și construcții. Industria, în scădere

În prima jumătate de an, economia a crescut timid, sub estimările inițiale, arată datele transmise de Institutul Național de Statistică. Au contribuit la creștere construcțiile, însă industria, în ansamblu, a fost pe minus.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 5 Septembrie 2025

43:37

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 05 Septembrie 2025

01:32:28

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 05 Septembrie 2025

01:46:18

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Ce surprize se pregătesc in noul sezon de MASTER CHEF?

02:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28