Un englez s-a luat la bătaie cu un turc în avionul spre Antalya, și a fost condamnat în Grecia. Pedeapsa primită

Un britanic acuzat că a luat la bătaie un alt pasager a determinat aterizarea de urgență a avionului care zbura spre Turcia.

Zborul de la Manchester la Antalya, Turcia, a fost forțat să efectueze o aterizare neprogramată pe Aeroportul Salonic din Grecia în jurul orei 23:00, la 1 septembrie, arată publicația The Independent.

Bărbatul, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, în vârstă de 35 de ani, ar fi lovit în mod repetat un pasager turc, în vârstă de 41 de ani, în timpul unei altercații pornită de la un scaun înclinat.

Marți, el a fost găsit vinovat de vătămare corporală periculoasă și tulburarea liniștii publice în timpul zborului de către un tribunal din Salonic.

Potrivit publicației grecești Ekathimerini, bărbatul a primit o pedeapsă de 15 luni de închisoare, pe care i s-a permis să o "răscumpere" cu 10 euro (8,67 lire sterline) pe zi.

Acuzatul a negat că l-ar fi lovit pe pasager, spunând instanței că „nu a făcut nimic violent".

Executarea sentinței a fost suspendată în așteptarea unui apel, iar bărbatul a fost eliberat.

Membrii echipajului au declarat că bărbatul băuse două cutii de bere, a relatat publicația Ekathimerini.

Zborul și-a continuat călătoria spre Antalya după ce bărbatul a fost scos din aeronavă și reținut.

Incidentele cu pacienți turbulenți, în creștere

Autoritatea Aeronautică Civilă (CAA) primește în fiecare an denunțuri tot mai multe de la pasageri care au fost martorii unui „comportament turbulent și în stare de ebrietate în timpul zborului".

La nivel mondial, numărul „incidentelor cu pasageri indisciplinați" a crescut cu 8 % anul trecut, conform datelor Asociației Internaționale de Transport Aerian (Iata).

Multe dintre cele 259 de incidente zilnice (aproximativ 11 pe oră) au fost terifiante pentru pasagerii și echipajul de la bord, relatează corespondentul Independent de călătorii, Simon Calder.

„Un pasager în stare de ebrietate poate deveni un pericol pentru sine și pentru ceilalți aflați la bordul aeronavei. În cazul unei situații anormale sau de urgență, pasagerul în stare de ebrietate ar fi probabil mai puțin capabil să înțeleagă, să coopereze, să răspundă, să urmeze instrucțiunile sau să evacueze aeronava", transmite Iata.

