Haos pe aeroporturile din Statele Unite, în urma măsurilor anti-Covid-19 adoptate de Trump

Haosul provocat de pandemia de COVID-19 a trecut Oceanul și a ajuns și în aeroporturile din Statele Unite.

Călătorii din Europa au fost blocaţi ore întregi în urma noilor măsuri impuse de Donald Trump. Pe lângă procedurile agenţilor de la imigrări, oamenii au fost supuşi unor controale pentru depistarea coronavirusului.

Pasager: „Am coborât din avion şi am fost îndrumaţi către culoarul de la Sosiri Internaţionale. Am luat liftul şi apoi am dat de o mulţime de oameni la coadă, îndesaţi ca sardinele. Coada ţinea cât vedeai cu ochii, ocolea controlul de frontieră şi nu se mai termina. Am trecut de două controale ale poliţiei de frontieră, apoi a mai urmat încă unul al serviciului de imigrări înainte să ne vină rândul să fim verificaţi de doctori.”



Prezentator: „Incredibil. Cum au decurs lucrurile acolo?”

Pasager: „Un responsabil de la poliţia de frontieră a mers de-a lungul cozii anunţând ce se va întâmpla: faptul că vom trece prin mai multe etape ale procesului de depistare, că vom fi verificaţi de Centrul pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor. Ne-a mai zis că toate aceste proceduri au fost cerute de preşedinte. A admis că situaţia este groaznică, dar el singur nu poate face nimic să o schimbe.”

Pasageră: „Am petrecut 3 ore, poate un pic mai mult, aşteptând să trec de poliţia de frontieră, apoi să trec de a doua etapă, unde nu sunt prea sigură ce se întâmpla de fapt, să fi fost încă un control al poliţiei de frontieră? După care am aşteptat să fim verificaţi de doctori, care ne luau temperatura şi ne întrebau de unde venim şi pe ce rută. Cam asta a fost. A durat foarte mult, procedura e foarte ineficientă.”

Chiar și unii dintre oficiali sunt pe aceeași lungime de undă cu avalanșa de pasageri blocați.

Lori Lightfoot, primarul oraşului Chicago: „Vreau să vă fac cunoscute preocupările și dezamăgirile mele profunde cu privire la lipsa de pregătire a Guvernului Federal în legătură cu emiterea noilor directive cu privire la screeningul în aeroport. Acest eșec este în mod direct cauza condițiilor inacceptabile care au fost aseară pe Aeroportul Internațional O'Hare (din Chicago) şi pe alte aeroporturi din țară. Aseară am văzut că siguranţa şi securitatea (pasagerilor) au fost serios compromise pentru că oamenii au fost forţaţi să stea în aceste condiţii care sunt împotriva CDC (n.r. Centrului pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor din SUA), iar aceste condiţii sunt total inacceptabile.”

În plus, potrivit noii decizii luate de președintele american, cei care vin din țările membre Schengen pot ateriza doar pe 13 aeroporturi din Statele Unite. De duminică noapte, interdicțiile se aplică și în cazul celor care vin din Irlanda și Marea Britanie.

Prezentator CNN: „Am văzut aceste imagini din aeroporturi, unde au fost cozi imense pentru depistarea eventualilor bolnavi. Care este primul gând care vă trece prin minte când vedeţi aceste scene?”

Invitat platou: „Din păcate, nu ne place să vedem aşa ceva. Oamenii ar trebui să înţeleagă că, dacă sunt cetăţeni americani, dacă au rezidenţă permanentă ori sunt rude ale unor americani, se pot întoarce oricând în ţară, nu trebuie s-o facă toţi chiar acum. Pot veni pe parcurs, nu aşa în galop. Dar cu toţii suntem oameni, ne e teamă. E de înţeles, nu critic pe nimeni, ideea e că asemenea îngrămadeli de oameni nu sunt în folosul sănătăţii.”

În acest context al haosului din terminale, duminică, un agent de securitate, angajat al aeroportului din Orlando, a fost testat pozitiv pentru coronavirus.

Compania aeriană American Airlines este și ea puternic afectată de criză. De astăzi, până pe 6 mai, își suspendă toate zborurile internaționale.