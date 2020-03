Românii au golit din nou rafturile. Cum se fac cumpărături în marile magazine

Apar schimbări în bine în comportamentul românilor, care încep să înțeleagă și să accepte reguli simple de siguranță sanitară, cum ar fi distanța minimă între clienți în magazine sau limitarea timpului de acces în locuri publice.

Mai avem însă de învățat cum să facem cumpărături raționale. Unii au golit din nou rafturile, deși, spun reprezentanții lanțurilor comerciale, în țară sunt stocuri suficiente de alimente.

Client: Lumea insistă să facă cumpărături... se cam găsesc de toate.

Reporter: E lume multă înăuntru?

Client: Nu. Dar se intra pe rând.

În Braşov, e filtru, la uşile unui magazin. Clienţii cooperează, se intra organizat în grupuri, însă în curte s-a făcut coadă.

Din centrul epidemiei din Statele Unite, un medic român spune că tocmai bulucul, oriunde ar fi, ne pune în pericol. Până să fie testaţi, sute de români infectaţi ar putea trece prin asemenea locuri.

Alexie Ionache, medic boli Infecţioase: Dacă o persoană a strănutat sau şi-a acoperit gura cu mâna, după aia a pus mâna într-un magazin pe scările rulante, a pus mâna pe mobilier, altcineva vine şi ia virusul acolo. Pentru fiecare familie sau scara de bloc să meargă o singură persoană să facă aprovizionarea. Să lase la uşa lor ce-au comandat şi lumea să nu se mai întâlnească. În niciun fel, pentru că virusul să nu se mai răspândească.

În Constanța, unii deja aplică ideea. Au preluat listele de cumpărături ale celor apropiaţi.

Client: Pentru părinţi, la ţară, unu dintre ei mai bolnav nu poate să se mişte, are ceva probleme la picioare... Părerea mea să meargă un singur reprezentant al familiei ceilalţi să stea pe lângă casă, la un film, la o plăcintă.

Client: Trebuie să fim solidari cu bătrânii şi să le cumpărăm dacă au nevoie de ceva să mergem noi să le cumpărăm. să nu îi lăsăm pe ei să iasă din case.

Anunț magazin: "Vă rugăm că timpul petrecut la ghişee şi în zona de autoservire să fie de maxim 15 min"

Suntem într-un spaţiu de o mie de metri pătraţi, împărţit în două zone- cea de vânzare a suplimentelor alimentare, unde mă aflu eu, şi aceea de farmacie. Acum e permis accesul pentru cel mult 15 persoane odată. Personalul de pază au grijă ca oamenii să păstreze între ei distanţa minimă, şi să plece cu produsele în cel mult un sfert de oră.

Client: Să intru, să cumpăr şi să ies cât se poate de repede!

Client: Dacă toţi am fi aşa corecţi, cred că am scăpa mai repede şi am reveni la normal.

Paradoxal, şi în multe magazinele mici, proprietarii care încearcă să-şi ţină clienţii aproape... îi menţin la distanţă. Punând pe tejghea un recipient cu dezinfectant şi mănuşi din latex.

Cristi Preotu, manager: Mulţi dintre clienţii noştri veneau deja cu mănuşi... şi respectăm distanţa între noi! Un metru, doi metri. Trebuie să facem lucrurile cu prudenţă şi să continuăm viaţa noastră.

Acesta este şi mesajul Asociaţiei Marilor Reţele Comerciale. În faţa unor asemenea imagini, retailerii dau asigurări că starea de urgenţă nu vă înseamnă o criză de alimente. Circuitele dintre producători şi magazine funcţionează. Iar cantităţile sunt suficiente, pentru consumul intern pe termen lung. Evident că acest echilibru fragil se poate rupe, dacă oamenii vor da asalt la rafturi să-şi facă provizii masive, irationa, pe luni întregi.