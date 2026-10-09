În timp ce prețurile apartamentelor din marile orașe bat recorduri, în satele îndepărtate încă se pot găsi locuințe la prețuri derizorii, iar bonusul achiziției a fost un râu la capătul grădinii, scrie focus.ua.

Un blogger care explorează viața din zonele rurale ale Ucrainei a arătat ce a obținut în schimbul banilor săi. Focus a atras atenția asupra experienței sale.

Starea casei, potrivit noului proprietar, lasă de dorit. În interior se află o mulțime de vechituri care vor trebui scoase, iar casa în sine are nevoie de reparații majore. Cu toate acestea, există potențial.

Casa are mai multe camere care pot fi adaptate pentru locuit. Pe pereți încă atârnă fotografii vechi ale foștilor locuitori, iar acest lucru conferă casei o atmosferă specială. În apropiere se află o altă clădire. Aceasta poate fi transformată într-un depozit sau într-un atelier.

Râul din grădină

Proprietarul consideră că cea mai mare atracție a acestei achiziții nu este chiar casa în sine, ci amplasamentul ei: chiar în spatele grădinii curge un râu adevărat.

„Este pur și simplu un bonus pentru suflet. Am de gând să cultiv fructe de pădure aici, să renovez treptat casa și să câștig cumva niște bani în plus”, a spus proprietarul despre planurile sale.

Îl așteaptă multă muncă. Proprietarul va trebui să ia ferăstrăul în mână, să defrișeze tufișurile și să pună curtea în ordine. Totuși, pentru suma aceea, și-a cumpărat propriul colț de natură, cu apă în apropiere și spațiu pentru idei îndrăznețe.

„Ce binecuvântare este să putem reconstrui casa strămoșilor noștri. Am cumpărat casa de la niște străini, dar le suntem recunoscători pentru ceea ce ne-au lăsat. Punem lucrurile în ordine acolo, puțin câte puțin. Să aveți noroc!”, a scris o fată în comentarii.