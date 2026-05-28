Este un semnal de alarmă istoric, care îl transformă pe liderul de la Vatican într-una dintre cele mai puternice voci din această dezbatere.

Tudor Galoș, consultant AI: Sfântul Părinte a venit și a dat acest mesaj, nu doar către credincioși, catolici, ci către întreaga lume. O astfel de enciclică are rolul de interpreta vechile valori ale Bisericii prin prisma noilor dezvoltări și ale societății și ale tehnologiei. Este foarte important pentru că nu doar că atrage atenția, ci vine și de chiar și niște recomandări, recomandări pe care nu le regăsim deja în ceea ce se întâmplă în lumea întreagă, în legislație, în ceea ce înseamnă partea de responsabilizare. Și chiar folosește termenul accountability, care înseamnă responsabilizare actualelor din zona inteligenței artificiale, astfel încât aceștia să nu se ducă doar după profit, ci să încerce să-și facă bine oamenilor, astfel încât să reducă riscurile utilizării și să nu creeze sclavi digitali sau oameni discriminați, insistându-se foarte mult pe conceptul de demnitate umană și respectarea valorilor fundamentale ale omenirii și drepturilor fundamentale ale omului.

Care sunt riscurile către care ne atrage atenția?

Tudor Galoș, consultant AI: Ne atrage atenția asupra riscurilor, bineînțeles de discriminare, riscurilor de a crea sclavi digitali, respectiv oameni care să fie ușor manipulați de către tehnologiile de inteligență artificială, nefiind educați asupra faptului că acestea pot să mintă, pot să discrimineze, pot să facă rău și așa mai departe. Atrage de asemenea atenția chiar și asupra impactului asupra mediului dat de tehnologiile de inteligență artificială, acele data center-e care consumă enorm de multă energie, generează încălzire globală și da, consumă apă, ca de care avem nevoie cu toții.

Cum încearcă Suveranul Pontif să repare aceste inegalități pe care inteligența artificială le le-ar putea crea? Sau trimite mai degrabă recomandări către companiile care generează aceste tehnologii sau către țările care ar trebui să guverneze cu mai multă atenție ceea ce se întâmplă?

Tudor Galoș, consultant AI: Sunt recomandări către toți, și către cei care creează aceste tehnologii, și către cei care le utilizează, inclusiv la nivelul oamenilor și la nivelul conducătorilor de state. Una dintre cele mai periculoase dezvoltări din ultimele luni este utilizare inteligenței artificiale în scop armat. Și, atenție, nu doar ca arme care duc direct la distrugerea și uciderea unor oameni, ci și ca arme de manipulare în masă. Arme care pot fi folosite să creeze confuzie, să creeze conflicte armate, Deep Fake doar că dacă ne gândim ce impact poate să aibă, și atunci atrage atenția că aceste tehnologii trebuie folosite responsabil. Altfel creăm un nou Turn Babel. Și chiar așa și începe ciclica. Pardon, cu această metaforă a Turnului Babel. Și foarte foarte importantă. Pentru că tehnologia, în loc să ne unească în ultimele luni, pare că din ce în ce mai mult ne divizează.

Ce vrea să transmită prin această metaforă a Turnului Babel?

Tudor Galoș, consultant AI: Păi, doar dacă ne gândim ce am însemnat Turnul Babel, când toți am început să vorbim lucruri diferite. Dar așa s-au „creat” toate limbile pământului. AI-ul ne face să vorbim lucruri diferite, în sensul în care lumea crede că ceea ce spune AI-ul generativ este deseori adevărat. Când nu este, el poate fi interpretat în 1000 de feluri. Rezultatele nu sunt corecte și, foarte important, pot să discrimineze și să facă rău. Și atunci acest Turn Babel ne face să vorbim lucruri complet diferite, chiar dacă vorbim în aceeași limbă engleză, franceză, română, germană. Pentru că ei AI vine și manipulează și schimbă practic acest discurs. Și asta este foarte periculos.

Dacă ar trebui să rămânem cu o idee din această enciclică, care ar trebui să fie?

Tudor Galoș, consultant AI: O spune foarte frumos, să nu se mai aducă toată lumea doar spre profit, să nu ochească doar profitul. Până acum toate companiile de AI au zis trebuie să scalăm urgent și să adoptăm AI. Nimeni nu s-a uitat foarte mult la riscuri, la discriminări, la răul care se poate face oamenilor și aceste lucruri deja se manifestă. Vedem discriminări în masă, vedem oameni care sunt înlocuiți de AI, cu toate că AI nu înlocuiește oamenii, nu asta trebuie să facă ei. Complementează, nu înlocuiește. Când pui unei AI în locul unui om, o să ai niște rezultate foarte, foarte periculoase pentru alți oameni, dar nu doar pentru cei înlocuiți. Și ajungem să avem mulți oameni aruncați în șomaj, cum se întâmplă astăzi, de care trebuie să ne ocupăm. Și atunci aceste lucruri sunt foarte periculoase și trebuie să avem grijă să o tratăm cu responsabilitate, acel accountability și într-adevăr să ne pese de semenii noștri.