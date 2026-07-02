Aceste haine sunt, în esență, materiale plastice moi care nu sunt biodegradabile și care, în timp, se transformă în microplastice.UE cumpără anual aproximativ 4,5 milioane de tone de textile fast-fashion.

Peste 5,8 milioane de colete de mică valoare intră zilnic în blocul comunitar, iar mărci precum Shein, Temu și AliExpress atrag peste 400 de milioane de cumpărători în fiecare lună, scrie Euronews.

Reguli mai stricte

Până acum, aceste produse erau expediate direct din fabricile din afara UE către consumatori, ocolind controalele europene privind substanțele chimice periculoase și componentele nocive. Noua directivă vamală a UE va impune existența datelor electronice de urmărire pentru fiecare colet care intră în Uniune. Autoritățile vamale vor putea verifica transporturile pentru depistarea nivelurilor ilegale de substanțe chimice și a încălcărilor normelor de siguranță înainte ca produsele să intre pe piața europeană.

Potrivit lui Pelle Moos, expert în produse chimice și responsabil de politici în cadrul organizației de protecție a consumatorilor BEUC, „în fiecare secundă intră în Uniunea Europeană aproximativ 200 de produse. În timp ce purtăm această conversație, aproape o mie de produse vor fi intrat deja în Europa și doar o mică parte dintre ele vor fi fost inspectate.”

Autoritățile și organizațiile de protecție a consumatorilor descoperă în mod repetat ceea ce Moos descrie drept rate „astronomice” de neconformitate atunci când investighează produsele vândute prin canalele ultra-fast-fashion.

„Vorbim despre procente cuprinse între 70 și 80%”, a spus el.

Numărul alertelor privind substanțele chimice din textile și produse de modă a crescut semnificativ, zeci de notificări internaționale fiind transmise anual către Sistemul Rapid de Alertă al UE. Peste 72% dintre aceste alerte oficiale privind textilele indică riscuri directe pentru sănătatea umană, inclusiv reacții alergice severe, arsuri chimice provocate de excesul de formaldehidă și posibile leziuni ale organelor cauzate de metale grele.

Organizația pentru protecția consumatorilor Testachats a testat și jucării comercializate de Shein și a descoperit rezultate îngrijorătoare.

„Doar una dintre ele a fost pe deplin conformă. Este important de precizat că nu am selectat în mod special produse care păreau nesigure pe site. Am ales aleatoriu 45 de jucării. Aproximativ 60% prezentau un risc real pentru siguranță, inclusiv piese mici care puteau fi înghițite sau componente electronice care nu erau protejate corespunzător”, a declarat purtătoarea de cuvânt Laura Clays.

Textile toxice

„Este, pur și simplu, cel mai grav lucru pe care îl vedem”, a spus Moos. „Este vorba despre substanțe chimice despre care știm de zeci de ani că sunt nocive. Substanțe care pot provoca cancer, infertilitate, probleme de dezvoltare la copii și care persistă în mediul înconjurător.”

Un raport de laborator publicat de Greenpeace în 2025 a constatat că 32% dintre produsele Shein testate depășeau limitele stabilite de regulamentul european REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice.

O investigație realizată de BEUC în iunie 2025 a avertizat asupra existenței unor adevărate „bombe chimice” în numeroase produse pentru copii. Zece dintre cele 25 de articole testate conțineau substanțe chimice periculoase, inclusiv ceea ce cercetătorii au descris drept o „bombă” – o pereche de papuci pentru copii.

Căldura corpului și transpirația pot acționa ca solvenți naturali, permițând substanțelor restricționate să migreze din țesături în piele. Oamenii inhalează, de asemenea, fibre textile și substanțe chimice eliberate din materiale, iar copiii mici mestecă adesea hainele. Căldura, transpirația, purtarea îndelungată și pielea afectată pot crește gradul de absorbție.

Din cele 56 de articole vestimentare testate, Greenpeace a găsit concentrații de ftalați de până la 200 de ori peste limita admisă în UE. PFAS, cunoscute drept „substanțe chimice eterne”, au fost identificate în șapte jachete, unele depășind limitele europene de peste 3.000 de ori. Cercetătorii au detectat, de asemenea, plumb și cadmiu în încălțăminte, formaldehidă într-un costum pentru copii și etoxilați ai nonilfenolului într-o haină de ploaie. BEUC a raportat rezultate similare, iar organizația daneză de protecție a consumatorilor Forbrugerrådet Tænk a găsit PFAS restricționate în mai multe jachete pentru activități în aer liber.

Ce efecte pot avea aceste substanțe chimice asupra organismului

Denumirile lor sunt complicate, însă efectele potențiale sunt ușor de înțeles:

Ftalați (inclusiv DEHP și DBP): substanțe utilizate pentru a face plasticul și materialele sintetice mai flexibile, asociate cu perturbarea sistemului hormonal, reducerea fertilității și probleme de dezvoltare la copii.

PFAS („substanțe chimice eterne”): compuși persistenți care se acumulează în organism și au fost asociați cu suprimarea sistemului imunitar, afectarea organelor și anumite tipuri de cancer.

Formaldehidă: utilizată pentru a face hainele rezistente la șifonare; expunerea poate provoca iritații, reacții alergice și un risc crescut de cancer în cazul expunerii pe termen lung.

Etoxilați ai nonilfenolului (NPE/APEO): substanțe care perturbă sistemul endocrin și sunt asociate cu probleme de reproducere și dezvoltare.

Amine aromatice: produși secundari rezultați din anumiți coloranți, care includ substanțe cunoscute sau suspectate a fi cancerigene.

Dimetilformamidă (DMF) și alți compuși organici volatili (VOC): solvenți industriali asociați cu toxicitate hepatică, afectarea reproducerii și iritații respiratorii.

„Ftalații sunt utilizați pentru a face plasticul și materialele sintetice mai moi, PFAS sunt adăugați pentru a conferi impermeabilitate țesăturilor, formaldehida este folosită pentru a împiedica șifonarea hainelor și pentru a le proteja în timpul transportului, iar cadmiul poate fi adăugat în bijuteriile ieftine pentru a le conferi greutate. Alte substanțe, precum plumbul, nu sunt folosite intenționat, dar pot apărea din cauza controalelor slabe în procesul de fabricație și a contaminării”, a explicat Moos.

Metale grele

Organizația poloneză Federacja Konsumentów, membră a BEUC, a testat haine, lenjerie intimă și bijuterii comercializate de Shein. Peste 50% dintre produsele analizate conțineau niveluri nesigure de metale grele.

Unul dintre acestea, plumbul, este o neurotoxină care se poate acumula în organism și a fost asociată cu afectarea dezvoltării creierului, dificultăți de învățare, probleme de comportament, afectarea rinichilor și tulburări de reproducere, în special la copii.

Cadmiul este clasificat drept substanță cancerigenă și a fost asociat cu afectarea rinichilor, ficatului, plămânilor, sistemului cardiovascular și sistemului nervos, precum și cu reducerea fertilității și efecte negative asupra dezvoltării fătului.

„Plumbul este o neurotoxină și nu există un nivel sigur de expunere”, a spus Moos. „Europa a petrecut decenii încercând să elimine plumbul din viața de zi cu zi, iar noi continuăm să îl găsim în produsele de consum.”

Imaginea de ansamblu privind siguranța rămâne îngrijorătoare. Auditările transfrontaliere realizate de BEUC asupra platformelor de comerț online au arătat că 69% dintre produsele evaluate – inclusiv articole vestimentare, accesorii și jucării – care intră în Uniunea Europeană prin platforme precum Shein și Temu nu respectau legislația și nu îndeplineau standardele europene de bază privind siguranța și protecția sănătății.