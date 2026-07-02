Corespondent PROTV: „Femeia de 41 de ani, căsătorită și mamă a unei tinere, a avut o aventură amoroasă. După un timp, însă, a vrut să încheie relația, însă bărbatul nu a acceptat să fie respins. Așa ar fi ajuns să o șantajeze - i-ar fi cerut 10.000 de lei, ca să nu trimită familiei filmări compromițătoare. Femeia a refuzat categoric, astfel că imaginile surprinse în timpul în care întreținea relații sexuale cu amantul au ajuns atât la soțul, cât și la fiica ei. În acel moment, a hotărât să meargă la poliție. Anchetatorii au făcut percheziții la domiciliul suspectului și l-au dus la audieri. Individul de 47 de ani a fost reținut pentru 24 de ore. El este cercetat pentru șantaj, violarea vieții private și hărțuire.”