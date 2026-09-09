Deși incidentul a fost gestionat rapid în cazul acestei structuri, miza poate fi uriașă: rotejate.

Specialiștii spun că inteligența artificială le ușurează hakerilor munca și îi ajută să găsească rapid vulnerabilități.

Timp de câteva minute, site-ul Directoratului Național de Securitate Cibernetică a fost ținta unui atac de tip DDoS - atac prin care serverul primește simultan un număr foarte mare de solicitări.

Anca Isac - Expert Comunicare DNSC: „Practic, infrastructura este bombardată cu trafic. Nu mai poate procesa toate solicitările primite, iar accesul utilizatorilor este fie îngreunat, fie blocat. Atacurile de tip DDoS, după izbucnirea războiului din Ucraina, au devenit tot mai frecvente asupra instituțiilor publice sau asupra companiilor private.”

În spatele unui site blocat, pot sta mize mult mai mari. Odată depășite mecanismele de protecție, atacatorii ajung la sistemele informatice, pot afecta serviciile furnizate și, în cele din urmă, obțin acces la datele clienților. Iar inteligența artificială oferă noi căi pentru ca un atac să reuşească.

Ionuț Ariton - specialist în Infrastructura IT: „Prin atribuțiile pe care le are DNSC, poate să aibă acces la vulnerabilitățile altor instituții sau efectiv date de acces în sistemele unor astfel de instituții. Inteligența artificială permite accelerarea dezvoltării atacurilor, precum și identificarea mult mai ușoară a vulnerabilitățiilor platformelor respective”.

Potrivit monitorizărilor Directoratului Național de Securitate Cibernetică, de la începutul anului și până la sfârșitul lunii iulie au fost raportate 19.523 de incidente. Asta înseamnă, în medie, aproximativ 92 de incidente pe zi. Vorbim despre situații diverse, de la fraude online și înșelăciuni prin apeluri telefonice, până la atacuri asupra unor rețele critice.

Orice astfel de incident poate fi raportat către DNSC prin apel la 1911 sau prin completarea formularul online disponibil pe site-ul instituției.