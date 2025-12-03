Guvernul Ungariei finanțează noul centru cultural din Sfântu Gheorghe, pe terenul fostului Hotel Bodoc

Stiri externe
03-12-2025 | 17:24
viktor orban
Orban Viktor

Guvernul Ungariei va sprijini construirea unui centru cultural în locul fostului Hotel Bodoc din centrul municipiului Sfântu Gheorghe, care se va întinde pe o suprafaţă de circa 25.000 de metri pătraţi.

autor
Vlad Dobrea

Ministrul Construcţiilor şi Transporturilor din Ungaria, Lazar Janos, a declarat miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă susţinută în Piaţa Centrală a municipiului Sfântu Gheorghe împreună cu primarul Antal Arpad, că Guvernul de la Budapesta va finanţa cu 4 miliarde de forinţi, prin intermediul Fundaţiei Sapientia, realizarea proiectului tehnic al viitorului centru cultural, din care 2,8 miliarde de forinţi au fost deja transferate.

Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Arpad a precizat că viitorul centru cultural va găzdui Biblioteca Judeţeană "Bod Peter", Teatrul "Tamasi Aron", Teatrul de Mişcare M Studio, Teatrul de Păpuşi Cimborak, Centrul de Artă din Transilvania şi sala de concerte a Filarmonicii Ţinutului Secuiesc.

Lucrările de construcţie sunt preconizate să înceapă în 2027.

Hotelul Bodoc, în locul căruia va fi construit centrul cultural, a fost demolat în vara acestui an, iar, potrivit autorităţilor locale, intervenţia a costat peste 2,2 milioane de lei fără TVA.

Citește și
vladimir putin
Rusia este deschisă negocierilor cu SUA pentru pace în Ucraina. Vladimir Putin a acceptat unele propuneri americane

Clădirea cu zece etaje, construită în perioada comunistă şi privatizată după 1989, a fost cumpărat de către Consiliul Local Sfântu Gheorghe în 2014 de la omul de afaceri braşovean Ioan Neculaie, cu 745.000 de euro, după ce fostul proprietar a acumulat datorii mari către bugetul local. Clădirea a fost abandonată timp de mai mulţi ani, iar municipalitatea a decis să o dărâme, după ce planurile de reabilitare sau de vânzare au eşuat.

Primarul Antal Arpad a declarat în repetate rânduri că hotelul era o "rămăşiţă" a epocii comuniste, iar demolarea acestuia constituie unul dintre cele mai "importante proiecte de reabilitare urbană a municipiului Sfântu Gheorghe". 

Sursa: Pro TV

Etichete: Ungaria, guvern, sfantul gheorghe, investitie,

Dată publicare: 03-12-2025 17:24

Articol recomandat de sport.ro
„Diva” tenisului din Rusia, Anastasia Potapova, în mijlocul unui scandal de imagine, în care e implicat și numărul 25 ATP
„Diva” tenisului din Rusia, Anastasia Potapova, în mijlocul unui scandal de imagine, în care e implicat și numărul 25 ATP
Citește și...
Rusia este deschisă negocierilor cu SUA pentru pace în Ucraina. Vladimir Putin a acceptat unele propuneri americane
Stiri externe
Rusia este deschisă negocierilor cu SUA pentru pace în Ucraina. Vladimir Putin a acceptat unele propuneri americane

Kremlinul a anunţat miercuri că preşedintele rus Vladimir Putin a acceptat unele propuneri din planul de pace american pentru Ucraina şi le-a respins pe altele ca fiind inacceptabile.

 

Criză politică în Bulgaria. Președintele țării a cerut demisia guvernului după protestele masive față de buget
Stiri externe
Criză politică în Bulgaria. Președintele țării a cerut demisia guvernului după protestele masive față de buget

Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, a cerut guvernului minoritar al prim-ministrului Rosen Jeliazkov să demisioneze, ca urmare a protestelor masive din această săptămână stârnite de proiectul de buget pentru 2026, relatează Reuters.

POLITICO: Cum au intrat Kushner şi Witkoff în jocul de război al lui Putin. „Nu intenţionăm să purtăm un război cu Europa”
Stiri externe
POLITICO: Cum au intrat Kushner şi Witkoff în jocul de război al lui Putin. „Nu intenţionăm să purtăm un război cu Europa”

Vladimir Putin a folosit un amestec de farmec, tergiversări calculate şi ameninţări directe pentru a le arăta trimişilor americani Steve Witkoff şi Jared Kushner poziţia exactă a Rusiei în ceea ce priveşte pacea cu Ucraina, scrie POLITICO.

Recomandări
România va avea nevoie de împrumuturi-record, de peste 275 miliarde lei, în 2026. Statul promite că va gestiona datoria
Stiri Economice
România va avea nevoie de împrumuturi-record, de peste 275 miliarde lei, în 2026. Statul promite că va gestiona datoria

România se pregătește pentru 2026 cu nevoi de finanțare record de peste 275 miliarde lei și un deficit bugetar redus la 6–6,5% din PIB, mizând pe prefinanțare, emisiuni mai mici de euroobligațiuni și fonduri UE pentru a gestiona costurile datoriei.

Nicuşor Dan: „Raportul referitor la anularea alegerilor va fi prezentat cel mai probabil la finalul lunii ianuarie”
Stiri Politice
Nicuşor Dan: „Raportul referitor la anularea alegerilor va fi prezentat cel mai probabil la finalul lunii ianuarie”

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, miercuri, că raportul privind anularea alegerilor prezidenţiale din 2024 va fi prezentat, cel mai probabil, la finalul lunii ianuarie a anului viitor.

Vizită strategică: Premierul Ilie Bolojan s-a întânit cu Viktor Orban și anunță ”o discuție pragmatică”
Stiri Politice
Vizită strategică: Premierul Ilie Bolojan s-a întânit cu Viktor Orban și anunță ”o discuție pragmatică”

Premierul Ilie Bolojan începe o vizită oficială la Viena, după o oprire strategică la Budapesta pentru discuții cu Viktor Orban, în contextul în care România, Ungaria și Austria caută să își coordoneze mai strâns politicile energetice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
03 Decembrie 2025

01:31:37

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 03 Decembrie 2025

47:51

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
02 Decembrie 2025

01:46:52

Alt Text!
ePlan
Ediția 6

17:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28