Guvernul Ungariei finanțează noul centru cultural din Sfântu Gheorghe, pe terenul fostului Hotel Bodoc

Guvernul Ungariei va sprijini construirea unui centru cultural în locul fostului Hotel Bodoc din centrul municipiului Sfântu Gheorghe, care se va întinde pe o suprafaţă de circa 25.000 de metri pătraţi.

Ministrul Construcţiilor şi Transporturilor din Ungaria, Lazar Janos, a declarat miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă susţinută în Piaţa Centrală a municipiului Sfântu Gheorghe împreună cu primarul Antal Arpad, că Guvernul de la Budapesta va finanţa cu 4 miliarde de forinţi, prin intermediul Fundaţiei Sapientia, realizarea proiectului tehnic al viitorului centru cultural, din care 2,8 miliarde de forinţi au fost deja transferate.

Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Arpad a precizat că viitorul centru cultural va găzdui Biblioteca Judeţeană "Bod Peter", Teatrul "Tamasi Aron", Teatrul de Mişcare M Studio, Teatrul de Păpuşi Cimborak, Centrul de Artă din Transilvania şi sala de concerte a Filarmonicii Ţinutului Secuiesc.

Lucrările de construcţie sunt preconizate să înceapă în 2027.

Hotelul Bodoc, în locul căruia va fi construit centrul cultural, a fost demolat în vara acestui an, iar, potrivit autorităţilor locale, intervenţia a costat peste 2,2 milioane de lei fără TVA.

Clădirea cu zece etaje, construită în perioada comunistă şi privatizată după 1989, a fost cumpărat de către Consiliul Local Sfântu Gheorghe în 2014 de la omul de afaceri braşovean Ioan Neculaie, cu 745.000 de euro, după ce fostul proprietar a acumulat datorii mari către bugetul local. Clădirea a fost abandonată timp de mai mulţi ani, iar municipalitatea a decis să o dărâme, după ce planurile de reabilitare sau de vânzare au eşuat.

Primarul Antal Arpad a declarat în repetate rânduri că hotelul era o "rămăşiţă" a epocii comuniste, iar demolarea acestuia constituie unul dintre cele mai "importante proiecte de reabilitare urbană a municipiului Sfântu Gheorghe".

