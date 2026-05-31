Drogurile sunt în valoare de 220.000 de euro și sunt aduse în România din Spania prin intermediul unei firme de curierat, a anunţat, duminică, Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR).

Decizia de arestare preventivă pentru 30 de zile a fost luată sâmbătă de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Constanţa, la propunerea procurorilor DIICOT, după ce suspectul fusese reţinut cu o zi în urmă.

Potrivit unui comunicat transmis de IGPR, bărbatul a fost interceptat în trafic în timp ce transporta cu autoturismul personal pachetele cu droguri de risc şi mare risc, destinate comercializării, pe care tocmai le ridicase de la un punct de lucru al societăţii de curierat. Ulterior realizării flagrantului, anchetatorii au extins investigaţiile şi au descins la domiciliul suspectului.

„A fost pus în aplicare un mandat de percheziţie la locuinţa bărbatului, în localitatea Berceni, judeţul Ilfov, fiind descoperite şi ridicate sume de bani în lei, euro şi lire sterline, un grinder, un cântar de precizie, obiecte purtând urme de substanţă, precum şi alte mijloace de probă", se precizează în comunicatul IGPR.

Dosarul este instrumentat de poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Constanţa, împreună cu procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Constanţa, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de trafic internaţional şi trafic intern de droguri de risc şi mare risc.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul logistic şi operativ al poliţiştilor din cadrul BCCO Ilfov şi al jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei.