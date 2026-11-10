Macron ar avea pregătit un buncăr secret. Planul de evacuare în cazul în care protestatarii iau cu asalt Palatul Élysée

Adăpostul, situat în suburbiile Parisului, este dezvăluit în volumul „La Nouvelle Armée des Ombres” („Noua armată din umbră”), semnat de Pierre Gastineau, Antoine Izambard și Franck Renaud, toți trei jurnaliști de investigație, conform Telegraph.

În ultimele săptămâni, Franța s-a confruntat cu tulburări violente, în timp ce șefii serviciilor de informații s-ar pregăti pentru eventuale revolte, acte de sabotaj, atacuri cibernetice și chiar intervenția forțelor speciale în cazul unei insurecții armate în contextul alegerilor prezidențiale din 2027.

Revolta Vestelor Galbene a determinat pregătirea unui plan de evacuare

Pregătirile pentru evacuarea președintelui au fost determinate, în principal, de revolta Vestelor Galbene din 2018, când Macron a fost atacat de protestatari furioși în timpul unei vizite la Le Puy-en-Velay, potrivit unor fragmente din carte publicate de revista L’Express.

„Guvernul a tremurat”, a spus unul dintre autori, într-un interviu acordat postului France Inter.

Autoritățile au început atunci să analizeze planuri de evacuare a președintelui și au luat în calcul precedentul revoltelor violente din februarie 1934, care au dus la căderea unui guvern francez.

Temeri privind violențe după alegerile prezidențiale din 2027

Potrivit autorilor, oficialii se tem că o victorie a partidului populist de dreapta Adunarea Națională, condus de Marine Le Pen, ar putea declanșa o „a treia rundă” de confruntări în stradă. Acestea ar putea fi provocate de activiști radicali de stânga, tineri din suburbii și militanți din mediul rural care ar refuza să accepte rezultatul alegerilor.

În schimb, o victorie a lui Jean-Luc Mélenchon, candidatul formațiunii de extremă stânga „Franța Nesupusă” (La France Insoumise), care, potrivit sondajelor actuale, ar ajunge în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, ar putea declanșa o „rezistență pasivă” în rândul polițiștilor.

După discuții cu mai multe surse din conducerea instituțiilor franceze, autorii susțin că Patrice Faure, șeful Poliției din Paris, a organizat întâlniri repetate pentru pregătirea unui eventual scenariu insurecțional.

Serviciile secrete simulează atacuri cibernetice și interferențe electorale

Direcția Generală pentru Securitate Externă (DGSE), serviciul francez de informații externe, a simulat scenarii de ingerință electorală, în timp ce poliția din capitala Franței a exersat desfășurarea operațiunilor timp de o zi întreagă fără telefoane inteligente criptate, în eventualitatea unui atac cibernetic major care ar paraliza comunicațiile.

Un înalt oficial din serviciile de informații îi avertizase pe autori încă din aprilie că Franța se îndreaptă spre o revoltă de amploare, invocând creșterea prețurilor la combustibil și nemulțumirile acumulate încă de la protestele Vestelor Galbene.

Cu toate acestea, serviciile de informații au subestimat grav amploarea manifestațiilor din 17 octombrie. Acestea estimaseră participarea a 60.000 până la 150.000 de persoane, însă numărul protestatarilor a depășit 500.000.