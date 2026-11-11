Grevă generală în Spania. Angajații protestează împotriva chiriilor scumpe și a prețurilor ridicate ale caselor

Angajații din Spania au intrat miercuri în grevă generală și au organizat proteste în mai multe regiuni ale țării, în ciuda vremii nefavorabile.

Oamenii cer măsuri pentru rezolvarea crizei locuințelor, în contextul în care chiriile și prețurile caselor au crescut puternic, iar tot mai mulți spanioli nu își permit să cumpere o locuință sau să plătească o chirie, potrivit Reuters. Este prima grevă generală din ultimii 14 ani susținută în comun de cele mai mari două confederații sindicale din Spania, UGT și CCOO, alături de alte organizații ale angajaților și asociații ale chiriașilor. Protestatarii sunt nemulțumiți de creșterea chiriilor și de evacuările din locuințe.

Premierul Pedro Sanchez speră că nemulțumirea populației față de situația locuințelor îi va ajuta partidul în alegerile parlamentare anticipate din 29 noiembrie. Astfel, șeful guvernului încearcă să mute atenția publică de la o serie de dosare de corupție în care sunt implicați apropiați ai săi și de la un accident feroviar grav produs luna trecută. Cu toate acestea, Partidul Socialist se află în continuare în urma opoziției în sondajele de opinie. Sindicatele au anunțat că participarea la grevă a fost diferită de la o regiune la alta. Cele mai puternice manifestații au avut loc în zonele de coastă, inclusiv pe litoralul Mării Cantabrice, în Catalonia, Andaluzia și în unele regiuni de la Marea Mediterană, unde criza locuințelor este deosebit de gravă. Potrivit Băncii Centrale a Spaniei, țara se confruntă cu un deficit de aproximativ 750.000 de locuințe, care ar putea depăși un milion până în 2028. Pentru că tot mai puțini oameni își permit să cumpere o casă, cererea pentru locuințe închiriate a crescut puternic, ceea ce a dus la scumpirea chiriilor. Chiria medie lunară a ajuns la 1.176 de euro, echivalentul a aproximativ 98,7% din salariul lunar mediu al unui tânăr din Spania, potrivit Consiliului Tineretului din această țară. „Am 36 de ani și încă nu pot să mă mut singur într-o locuință”, a declarat Jesus Gonzalez, un locuitor din Madrid care lucrează în departamentul IT al unui spital. „Chiriile continuă să crească, prețurile locuințelor continuă să crească și, pur și simplu, este imposibil.”

Participare ridicată la grevă în porturi și în fabricile de automobile Angela de Miguel, vicepreședinta principalei organizații patronale din Spania, CEOE, a criticat greva și a spus că aceasta este contraproductivă. Ea a atras atenția că și firmele mici sunt afectate de criza locuințelor, deoarece lipsa caselor accesibile îngreunează recrutarea angajaților. Într-o intervenție la postul public de televiziune TVE, aceasta a afirmat că soluția este construirea mai multor locuințe și reducerea taxelor din sectorul construcțiilor și din procesul de achiziție a unei case. Potrivit acesteia, taxele și costurile asociate au contribuit la creșterea cu 40% a prețului final al unei locuințe noi în ultimul deceniu. Marșurile de amploare programate pentru miercuri după-amiază au fost însă amenințate de două furtuni, denumite Charles și Bruna. Agenția meteorologică AEMET a emis alerte în 14 regiuni din cauza vântului puternic, a valurilor înalte și a ploilor abundente. Potrivit sindicatelor UGT și CCOO, participarea la grevă a ajuns în primele ore la 90% în porturi și în industria auto. Mai multe fabrici și-au oprit complet activitatea, inclusiv uzina Volkswagen din Navarra și fabrica SEAT din Barcelona. Sindicatele au raportat o participare de 85% și în industria cărnii, de 82% în sectorul salubrității și de 75% în cel energetic. În schimb, prezența la grevă a fost mai redusă în domeniul sănătății și al serviciilor sociale, unde a ajuns la 38%, precum și în serviciile poștale, unde a fost de 35%. Organizațiile sindicale au mai indicat o scădere cu 10% a consumului de energie electrică, pe care au prezentat-o drept un semn al perturbărilor din industriile mari consumatoare de energie. Potrivit acestora, activitatea a fost oprită în mare parte din sectoarele petrochimic, siderurgic, alimentar și al transporturilor, cu excepția serviciilor care trebuie asigurate în continuare prin lege. Tensiunile au izbucnit încă de la începutul grevei, în piața angro Mercamadrid din capitala Spaniei, unde s-au adunat aproximativ 1.000 de protestatari. Filiala din Madrid a sindicatului CCOO a anunțat pe platforma X că poliția a folosit spray lacrimogen împotriva manifestanților și a arestat o persoană. Alte 13 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Un purtător de cuvânt al poliției a confirmat arestarea, dar nu și folosirea sprayului lacrimogen. Acesta a precizat însă că substanța a fost utilizată pentru dispersarea unui alt grup de protestatari, în cartierul Carabanchel din Madrid. Zeci de manifestanți au încercat, miercuri dimineață, să împiedice autobuzele să iasă dintr-un depou al transportului public din Madrid. Aceștia au fluturat steaguri și au scandat mesaje precum „În timp ce voi munciți, ei vă fură” și „Ori sunteți de partea capitaliștilor, ori de partea clasei muncitoare”. În regiunea Andaluzia, din sudul Spaniei, postul de televiziune Canal Sur a participat la protest într-un mod neobișnuit: a întrerupt transmisia în timpul unui buletin de știri difuzat miercuri dimineață.

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