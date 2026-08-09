Vorbim de filme înscrise în competiția din cadrul evenimentului, dar și de lungmetraje aduse în premieră în România.

Miruna Berescu, directorul filmului: „Noi încercăm tot timpul să fie, și este la „Anonimul” mai mult decât despre filme, deși despre asta vorbim, pentru că e un festival de film. Încercăm să fie așa puțin, cât pentru toată lumea care vine acolo.

Avem și public care vine de foarte mulți ani, și oameni care vin pentru prima dată. Avem concerte, stăm de vorbă pe diverse teme. De exemplu, anul acesta despre responsabilitate socială la un festival de film. Deci sunt multe experiențe pe care încercăm să le facem, dar nu în sensul clișeic, ci realmente. Dacă toți suntem acolo cu toții de dimineață până noaptea târziu, măcar să știm că ne distrăm cu toții. Sunt cinci filme de lung metraj în competiție.”

Prezentator PROTV: „Cum au fost selectate și care sunt temele asta?”

Miruna Berescu: „Ele sunt cele din competiția de lung metraj. Sunt selectate de sectorul nostru, Ludmilaț Vicova, ea vine de la festivalul de la Rotterdam și de la Doha, deci, într-un fel e așa, foarte obiectivă.

Ea se consideră jumătate româncă, iar pe partea de competiție de scurt metraj este criticul de film Ionuț Mare. Și pentru partea cealaltă de filme de la Cannes, la care noi muncim ceva pentru a le putea aduce din mai în august.”

Mai multe detalii în videoclipul de mai sus.