Primul stat din UE care introduce programul de muncă de 13 ore, după ce a prelungit săptămâna de lucru la 6 zile

Stiri externe
14-10-2025 | 22:44
supermarket grecia
Shutterstock

Muncitorii din fabrici, casierii și angajații din hoteluri din Grecia ar putea lucra în curând ture mai lungi, țara urmând să devină primul stat membru al Uniunii Europene care introduce oficial o zi de lucru de 13 ore în sectorul privat.

autor
Lorena Mihăilă

Parlamentul urmează să voteze legea controversată miercuri, în contextul unor proteste naționale anunțate în întreaga țară. În ciuda opoziției tot mai puternice din partea sindicatelor și a partidelor de opoziție, proiectul de lege este așteptat să treacă ușor, cu voturile partidului de guvernământ, Noua Democrație, scrie Politico.

Piața muncii e „flexibilă”

De la preluarea puterii în 2019, guvernul de centru-dreapta a transformat piața muncii din Grecia într-una dintre cele mai „flexibile” din Europa, după cum susține.

Începând cu iulie 2024, angajații din industrie, comerț, agricultură și unele sectoare de servicii vor putea fi chemați să lucreze un program de șase zile pe săptămână, primind o plată suplimentară de 40% pentru a șasea zi lucrată. Această schimbare – opusă tendinței din alte țări europene care reduc săptămâna de lucru – este justificată de îmbătrânirea și scăderea populației Greciei, precum și de lipsa acută de forță de muncă calificată.

Marți, Grecia a fost paralizată de o grevă generală, a doua din această lună, sindicatele cerând retragerea proiectului de lege. Majoritatea serviciilor publice și mijloacelor de transport au fost suspendate din cauza protestelor de amploare.

Citește și
politie venezuela
Tragedie într-o mină de aur din Venezuela. 14 mineri au murit după o inundație subterană

Uniunea din sectorul public ADEDY a transmis într-un comunicat că „programul flexibil de lucru” înseamnă, în realitate, „abolirea zilei de lucru de opt ore, distrugerea oricărui concept de viață de familie și socială și legalizarea supraexploatării”.

Prevederile din noua lege

Noua legislație prevede că angajații pot lucra până la 13 ore pe zi, dar nu mai mult de 37,5 zile pe an, cu un maximum de 48 de ore pe săptămână, calculat ca medie pe patru luni, și un plafon de 150 de ore suplimentare anual.

Totuși, săptămâna de lucru de 40 de ore rămâne regula generală, iar orele suplimentare ar urma să fie mai bine plătite, cu un bonus de 40%.

Ministerul Muncii a precizat că ziua de lucru de 13 ore va fi voluntară, iar niciun angajat nu poate fi obligat să lucreze peste program. Sindicatele avertizează însă că, în practică, angajatorii dețin puterea în negociere, mai ales într-o țară cu puține inspecții ale muncii.

Legea ar mai permite fragmentarea concediului anual în mai mult de două perioade, programe săptămânale flexibile, contracte de două zile și angajări rapide prin aplicații mobile, „pentru a răspunde nevoilor urgente ale companiilor”, potrivit proiectului.

Rata șomajului în Grecia, peste media UE

Economia Greciei și-a revenit după criza financiară de un deceniu, începută în 2009 și urmată de trei programe de salvare financiară până în 2018. Rata șomajului, care în timpul crizei a atins un record de 28%, a scăzut la 8,1% în august, față de o medie UE de 5,9%.

Totuși, salariile rămân printre cele mai mici din UE, forțând mulți greci să lucreze două locuri de muncă pentru a face față costurilor tot mai mari, în special la locuințe. Țara este penultima în UE ca putere de cumpărare, aproape jumătate dintre gospodării neputând acoperi cheltuielile de bază, potrivit unui raport al Comitetului European pentru Drepturi Sociale din 2024.

Unul din cinci greci lucrează peste 45 de ore pe săptămână, cea mai ridicată proporție din Uniunea Europeană, potrivit datelor Eurostat. Conform OCDE, Grecia s-a situat pe locul al cincilea la nivel mondial în 2023 în privința numărului anual de ore lucrate, după Columbia, Mexic, Costa Rica și Chile.

„Legea va da un impuls sectorului privat”

Ministrul Muncii, Niki Kerameus, din partea partidului Noua Democrație, susține ferm noua lege, afirmând că aceasta „oferă un impuls sectorului privat” și „îi întărește pe angajați”.

„Expresia zi de lucru de 13 ore sugerează că vom lucra 13 ore zilnic, tot anul. Este adevărat? Se poate întâmpla zilnic? Răspunsul este nu. Poate fi aplicată până la 37 de zile pe an, adică aproximativ trei zile pe lună. În plus, este necesar acordul angajatului”, a declarat ea marți, într-un interviu pentru Skai TV.

Kerameus a subliniat că un angajat nu poate fi concediat dacă refuză noile reguli și a adăugat că, având în vedere nivelul șomajului aflat la cel mai scăzut nivel din ultimii 17 ani, „poți înțelege cât de mult se întărește poziția salariatului”.

Opozanții proiectului, printre care Dimitrios Mantzos, deputat al partidului socialist Pasok, au acuzat guvernul în parlament că dereglementează relațiile de muncă, sporește insecuritatea angajaților și distruge echilibrul dintre viața profesională și cea personală.

„Faptul că discutăm un asemenea proiect de lege este inacceptabil, rușinos și retrograd”, a declarat Efi Achtsioglou, deputată a partidului Noua Stângă. „Este de neconceput ca în 2025 să dezbatem încă posibilitatea de a legifera o zi de lucru de 13 ore.”

Experții în piața muncii avertizează că măsura va legaliza abuzurile deja existente privind orele suplimentare, va duce la epuizare și la o creștere a accidentelor de muncă.

Într-o scrisoare trimisă ministrului Kerameus la sfârșitul lui septembrie, Confederația Generală a Muncii din Grecia (GSEE) – principala organizație sindicală din sectorul privat – a denunțat măsurile, afirmând: „Aceste reglementări agravează nesiguranța locurilor de muncă și consolidează modelul muncii flexibile și neprotejate”.

Nicio hotărâre finală în Coaliție privind alegerile din Capitală și reforma administraţiei. PSD a fugit de decizii

Sursa: Politico

Etichete: grecia, hotel, program de lucru,

Dată publicare: 14-10-2025 22:43

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Dublă victorie pentru „surpriza” lui Mircea Lucescu de la națională! Imaginea a făcut furori pe internet
GALERIE FOTO Dublă victorie pentru „surpriza” lui Mircea Lucescu de la națională! Imaginea a făcut furori pe internet
Citește și...
Tragedie într-o mină de aur din Venezuela. 14 mineri au murit după o inundație subterană
Stiri externe
Tragedie într-o mină de aur din Venezuela. 14 mineri au murit după o inundație subterană

14 mineri au murit în timp ce lucrau în subteran într-o mină de aur din sud-estul Venezuelei, inundată în urma ploilor abundente, au anunţat marţi echipele de salvare, informează AFP, preluat de Agerpres.

Hamas a publicat imagini cu execuții în stradă. Opt bărbați, acuzați că au colaborat cu Israelul
Stiri externe
Hamas a publicat imagini cu execuții în stradă. Opt bărbați, acuzați că au colaborat cu Israelul

Televiziunea organizaţiei islamiste palestiniene Hamas a difuzat o înregistrare video despre care afirmă că prezintă execuţia în stradă a opt bărbaţi, presupuşi colaboratori cu Israelul, în oraşul Gaza, transmite marţi AFP, preluat de Agerpres.

Criza politică din Franța, detensionată pentru moment. Premierul a suspendat reforma pensiilor până în 2027.
Stiri externe
Criza politică din Franța, detensionată pentru moment. Premierul a suspendat reforma pensiilor până în 2027.

Premierul francez Sébastien Lecornu pare să fi reuşit să evite pentru moment „criza regimului Macron”.

Recomandări
Experți cu banii privatului. Discuții intense în coaliție pe majorarea salariului minim, plătit de patroni. Care ar fi plusul
Stiri actuale
Experți cu banii privatului. Discuții intense în coaliție pe majorarea salariului minim, plătit de patroni. Care ar fi plusul

Coaliția de guvernare încearcă să ajungă la o concluzie privind salariul minim pe economie anul viitor - dacă va crește sau nu. Decizia va fi luată de Guvern după consultări cu patronatele și sindicatele.

Nicio hotărâre finală în Coaliție privind alegerile din Capitală și reforma administraţiei. PSD a fugit de decizii
Stiri Politice
Nicio hotărâre finală în Coaliție privind alegerile din Capitală și reforma administraţiei. PSD a fugit de decizii

Liderii coaliției de guvernare s-au reunit marți, la Palatul Victoria, pentru o nouă rundă de discuții privind reforma administrației locale și centrale și a alegerilor din Capitală, dar nu au ajuns la nicio înțelegere în cele două cazuri.

RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice. Noua lege, undă verde pentru adoptare
Stiri Politice
RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice. Noua lege, undă verde pentru adoptare

Comisia pentru Buget a Camerei Deputaților a aprobat marți proiectul Legii RCA în forma trimisă de Guvern. Astfel, au fost respinse amendamentele Senatului după scandalul izbucnit între asigurători și service-uri auto.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 14 Octombrie 2025

45:41

Alt Text!
La Măruță
14 Octombrie 2025

01:30:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Octombrie 2025

01:43:47

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28