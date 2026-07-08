Meloni, considerată cândva una dintre cele mai loiale aliate ale lui Trump în Europa, a devenit în ultimele luni ținta atacurilor liderului de la Casa Albă.

Premierul italian a făcut declarații la finalul summitului NATO de la Ankara, conform news.ro.

„Nu, nu regret absolut nimic din ce am făcut”, a declarat Meloni la Ankara, întrebată fiind dacă are îndoieli cu privire la capitalul politic investit în președintele SUA. „Am făcut acea investiție politică pentru că cred în unitatea Occidentului. Nu este o strategie pe care am adoptat-o odată cu venirea lui Trump, ci una pe care am urmărit-o cu toți omologii mei”, a spus șefa guvernului italian.

O relație tensionată de dezacorduri publice

Prima critică publică a lui Trump la adresa lui Meloni a venit în aprilie, după ce aceasta l-a mustrat pentru că l-a atacat pe Papa Leon, în legătură cu condamnarea de către Pontif a războiului din Iran. În martie, Italia a refuzat acordarea permisiunii ca avioanele militare americane cu destinația Orientul Mijlociu să aterizeze la baza aeriană Sigonella din Sicilia.

Meloni, care a fost singurul șef de guvern european prezent la învestitura lui Trump de anul trecut, a refuzat să comenteze postarea de duminică a lui Trump de pe rețelele sociale, în care ea apărea privindu-l admirativ în sus, iar imaginea avea legenda: „E necesar un ordin de restricție”.

Puncte comune și perspective

Meloni a recunoscut că „lucrurile evoluează așa cum s-a văzut” între ea și Trump, dar a subliniat că au în continuare puncte comune pe teme precum imigrația și opoziția față de ceea ce ea a descris drept „cultura woke”.

La summitul NATO, Trump a adoptat un ton mai conciliant, descriind-o pe Meloni drept „o persoană drăguță”, în timp ce și-a reînnoit criticile pentru că nu a făcut mai mult pentru a susține atacurile militare americane asupra Iranului, care este de așteptat să reînceapă.