Pe contul său Truth Social, Trump a postat un meme în care Meloni părea că îl privește admirativ, însoțit de mesajul: „Este nevoie de un ordin de restricție”.

Trump susține că Giorgia Meloni și-a dorit o fotografie cu el

Trump a susținut luna trecută că lidera italiană a încercat în repetate rânduri să se fotografieze cu el în timpul summitului G7 din Franța și că popularitatea ei pe plan intern a avut de suferit din cauza poziției sale față de Statele Unite.

„Probabil este fericită că am vorbit cu ea. Nu a fost nevoie să vorbesc cu ea”, a declarat Trump pentru postul de televiziune italian La7 luna trecută. „M-a implorat să fac o poză cu ea. Își dorea atât de mult o poză cu mine. Nu aș fi făcut-o, dar mi-a fost milă de ea”, a susținut atunci Trump.

Relațiile dintre cei doi lideri s-au răcit după conflictul din Iran

Ca răspuns, Meloni a spus că a fost „uimită” de declarațiile „complet inventate” ale lui Trump.

„Există un lucru pe care ar trebui să-l țină minte: nici eu și nici Italia nu implorăm vreodată”, a spus Meloni, considerată o prietenă a liderului de la Casa Albă până la războiul din Iran.

După ce Statele Unite și Israelul au lansat atacuri masive asupra Iranului, pe 28 februarie, Trump a criticat în repetate rânduri Italia pentru refuzul de a permite utilizarea aerodromurilor sale în timpul operațiunilor militare ale SUA împotriva Iranului.