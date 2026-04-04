La Colosseum, Papa Leon al XIV-lea a purtat o cruce de lemn pe parcursul tuturor celor 14 opriri pe Drumul Crucii, un gest care nu a mai fost făcut de un papă de decenii. Ritualul comemorează ultimele ore din viața lui Isus, de la condamnare până la crucificare și înmormântare.

Papa Leon al XIV-lea: „Domnul să vă binecuvânteze și să vă păzească. Domnul să-și lumineze chipul Său asupra voastră și să vă arate mila Sa. Domnul să-Și îndrepte privirea către voi și să vă dăruiască pacea Sa. Iar binecuvântarea lui Dumnezeu Atotputernicul, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, să se pogoare asupra voastră și să rămână cu voi pentru totdeauna”.

Sfântul părinte a purtat crucea flancat de doi purtători de torțe, care l-au însoțit pe parcursul procesiunii din amfiteatru până pe Dealul Palatin, unde a rostit binecuvântarea finală.

Trisha Thomas, The Associated Press: „Aici, în Colosseumul din Roma, unde gladiatorii luptau odinioară până la moarte, legenda spune că și creștinii au fost aruncați la lei, motiv pentru care acest monument a devenit un simbol important al martiriului creștin. De zeci de ani, încă din anii 1960, papii vin aici în fiecare Vinere Mare pentru ceremonia Căii Crucii”.

În faţa amfiteatrului roman, peste 30.000 de credincioși din numeroase ţări au asistat cu emoție la acest moment important al Săptămânii Patimilor.

La noapte, pontiful va oficia slujba pascală, în cadrul căreia va boteza noi credincioși. Iar mâine, papa va celebra o liturghie în aer liber în Piața Sfântul Petru, după care va transmite mesajul pascal și va rosti tradiționala binecuvântare "Urbi et Orbi", adresată Romei și întregii lumi.