„Dacă această tendință se menține, estimăm finalizarea reumplerii în luna octombrie", a precizat oficialul într-o postare pe Facebook, asigurând că alimentarea cu apă în aval este permanentă și nu afectează localitățile din zonă, transmite news.ro.

Barajul Vidraru, pus în funcțiune în 1966 pentru o durată de viață de 30 de ani, funcționează de aproape 60 de ani.

„Retehnologizarea nu putea fi amânată, pentru că vorbim despre siguranța în exploatare a unei infrastructuri critice pentru România", a subliniat Ivan. Ministrul Energiei a menționat că Hidroelectrica respectă avizele, asigură apa brută conform obligațiilor legale și aplică măsurile tehnice pentru limitarea impactului în teren.

Ivan a mai precizat că echipele monitorizează constant situația, atât în teren, cât și prin sisteme automate, „astfel încât fiecare etapă să se desfășoare în deplină siguranță".