Ungaria face parte din ”câștigătorii noii ordini mondiale”, spre deosebire de Uniunea Europeană, ”însă pentru continuarea succeselor obţinute până acum este necesară victoria taberei naţionale suveraniste la alegerile din aprilie”, a declarat marţi la Budapesta Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior, citat de oficiosul de stat Hirado.

Péter Szijjártó spune că, în urma crizelor din ultimii 15 ani, este în curs de formare o nouă ordine mondială, iar nimic nu va mai fi la fel ca înainte.

Ministrul maghiar susține că ”elementul comun al crizelor recente a fost incapacitatea Bruxelles-ului de a oferi răspunsuri adecvate, ceea ce a condus la slăbirea, marginalizarea şi izolarea Uniunii Europene, în timp ce Ungaria a ieşit, de fiecare dată, întărită din aceste perioade dificile”.

Szijjarto a făcut referire la ”colapsul sistemului financiar, la migraţia ilegală în masă, la pandemia de coronavirus şi la războiul din Ucraina, acesta din urmă fiind abordat în detaliu, apreciind că şi în acest caz UE a comis erori grave, întrucât fiecare pas a dus doar la escaladarea tensiunilor”, mai arată sursa citată.

Ministrul cabinetului Viktor Orban îl ridică apoi din nou în slăvi pe pacifistul Trump: ”De la Bruxelles sunt subminate constant eforturile de pace ale preşedintelui Statelor Unite şi a menţionat că, în urmă cu câteva săptămâni, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe al UE s-a afirmat explicit că Uniunea nu este pregătită pentru pace”.

”În Europa domneşte o frustrare totală din cauza izolării. Ca urmare, liderii europeni privesc războiul din Ucraina ca şi cum ar fi războiul nostru, deşi nu este. Rusia nu a atacat niciun stat membru al UE. Acesta este războiul dintre Rusia şi Ucraina”, a mai declarat ministrul, în același discurs prorus specific suveraniștilor maghiari.

”Ucraina nu luptă pentru noi, ci pentru ea însăşi, prin urmare nu ne datorează nimic. Ne opunem ferm ca banii contribuabililor din Ungaria să fie cheltuiţi pentru un război cu care nu avem nicio legătură”, a adăugat politicianul de la Budapesta, în preluarea fidelă a narațiunii dictate de Kremlin.

Acesta a condamnat faptul că, între timp, UE s-a izolat de cei mai importanţi actori ai politicii mondiale, precum Statele Unite, China şi Rusia, în timp ce Ungaria şi-a sporit semnificativ importanţa internaţională datorită strategiei sale de politică externă urmată cu succes de 16 ani.

”Strategia Ungariei a fost una de succes, cea a Bruxelles-ului a eşuat. Uniunea Europeană este unul dintre marii perdanţi ai noii ordini mondiale. Strategia de divizare a lumii în blocuri a eşuat. Noua ordine mondială se bazează pe patriotism. Este rezultatul unei revoluţii patriotice globale şi suntem mândri că Budapesta a fost locul de unde a pornit această revoluţie patriotică globală”, a continuat Péter Szijjártó.

Ministrul a adăugat că această ordine mondială se bazează pe cooperări bilaterale şi interguvernamentale, pe respect personal, în care prietenia şi loialitatea reprezintă valori.

Szijjarto îl contrazice astfel flagrant pe Viktor Orban, care declara anterior că Ungaria își va urmări mereu doar interesul, chiar dacă acesta ar fi imoral.

”În încheiere, Péter Szijjártó a reiterat că, spre deosebire de UE, Ungaria se numără printre câştigătorii noii ordini mondiale, lucru demonstrat de faptul că în prezent lucrează cu un milion mai multe persoane decât în urmă cu zece ani, că ungurii plătesc cele mai mici taxe din Europa şi beneficiază de cele mai reduse preţuri la energie”, încheie sursa citată.

Reamintim că Ungaria a devenit oficial cel mai sărac stat din Uniunea Europeană sub conducerea lui Viktor Orban.