Potrivit AP, arestările au avut loc în Lübeck, în nordul Germaniei, și în districtul Lauenburg din apropiere, au anunțat procurorii federali.

Toți bărbații sunt cetățeni germani. Doi dintre ei au și cetățenie rusă, iar un altul este și cetățean ucrainean.

Ei sunt suspectați de apartenență la o organizație criminală și de încălcarea legii germane privind comerțul exterior și plățile. Au fost efectuate percheziții la proprietăți din alte părți ale țării, iar alți cinci suspecți nu au fost reținuți, au precizat procurorii într-un comunicat.



Unul dintre bărbații arestați, un germano-rus identificat doar ca Nikita S., în conformitate cu normele germane privind confidențialitatea, deține o societate comercială în Lübeck, au declarat procurorii. Aceștia au susținut că, cel puțin de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei în 2022, el și ceilalți suspecți au folosit firma pentru a procura bunuri pentru industria rusă și a le exporta în Rusia.



Bărbații sunt acuzați că au folosit cel puțin o firmă fictivă din Lübeck și clienți fictivi din Uniunea Europeană și din afara acesteia, precum și o firmă rusă în care era implicat și Nikita S., pentru a ascunde tranzacțiile și a eluda sancțiunile UE.



Procurorii au mai spus că se suspectează faptul că agențiile de stat ale Rusiei se aflau în spatele rețelei, iar clienții finali includeau cel puțin 24 de companii de apărare din Rusia.



Procurorii au declarat că anchetele efectuate până în prezent arată că suspecții au aranjat aproximativ 16.000 de livrări către Rusia și că tranzacțiile ilicite au avut o valoare de cel puțin 30 de milioane de euro. Ei nu au dat detalii despre bunurile trimise.

