Gaza nu se mai confruntă cu foamete, arată un studiu susținut de ONU

În Fâșia Gaza nu mai există foamete, potrivit unui raport publicat vineri de o organizație pentru securitate alimentară susținută de Organizația Națiunilor Unite, informează Politico .

Securitatea alimentară și nutriția s-au îmbunătățit, se arată într-un document din decembrie al programului Integrated Food Security Phase Classification (IPC).

„Foametea a fost împinsă înapoi. Mult mai multe persoane pot avea acum acces la hrana de care au nevoie pentru a supraviețui”, a declarat vineri secretarul general al ONU, António Guterres, în fața jurnaliștilor.

Cu toate acestea, 1,6 milioane de locuitori ai Fâșiei Gaza se confruntă în continuare cu insecuritate alimentară severă, iar peste 100.000 de copii cu vârste între 6 luni și 59 de luni sunt estimați că vor suferi de malnutriție acută și vor avea nevoie de tratament până la jumătatea lunii octombrie 2026, potrivit IPC. Raportul avertizează totodată că reluarea ostilităților la scară largă în Gaza ar putea readuce zone întinse ale enclavei într-o situație de foamete timp de mai multe luni, perturbând accesul la piețe și afectând cultivarea culturilor locale.

Concluziile subliniază cât de fragilă rămâne situația umanitară din regiune, în urma războiului purtat de Israel împotriva grupării militante Hamas și a armistițiului fragil negociat în luna octombrie de administrația Trump.

Donald Trump a primit aprecieri internaționale pentru rolul său în facilitarea acestui acord de pace provizoriu și pentru eliberarea a 20 de ostatici israelieni aflați încă în viață. Totuși, documente interne citate de POLITICO în noiembrie arătau că oficiali ai administrației americane erau profund îngrijorați că unele elemente ale acordului de încetare a focului s-ar putea prăbuși. De asemenea, forțele israeliene au continuat să efectueze lovituri sporadice în Gaza de la încheierea acordului.

„Fluxurile umanitare și comerciale susținute, extinse și neîngrădite, precum și accesul la aceste bunuri pe întreg teritoriul sunt esențiale pentru a face față provocărilor identificate în această analiză IPC”, au scris cercetătorii. „Acest lucru va necesita o soluție durabilă a conflictului și reconstruirea infrastructurii esențiale și a mijloacelor de trai.”

