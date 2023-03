Gala Premiilor Oscar 2023, transmisă integral pe VOYO, duminică noapte. Evenimentul, comentat de Irina-Margareta Nistor

Irina-Margareta Nistor a fost invitată, duminică dimineață, în studioul Știrile PRO TV, unde a comentat despre favoriții de la Oscar.

Care sunt filmele care au cele mai mari șanse să câștige un Oscar anul acesta?

Irina-Margareta Nistor: „E foarte complicat. Cred că e mai complicat ca niciodată anul acesta. „Everything, Everywhere, All At Once" are 11 nominalizări, dar a mai avut și nu a luat mai nimic. Cel mai important lucru este că le putem vedea, la noi acasă. Întrebarea e dacă nu o să se lase influențați de „The Fabelmans” care este al lui Spielberg, care nu a luat la BAFTA...știi cum e. Pentru că voturile s-au încheiat după BAFTA”.

Deci practic, de fapt, vor fi un fel compensări?

Irina-Margareta Nistor: „Da, da, o reglare...”

Cel mai bun actor?

Irina-Margareta Nistor: „Sigur că va lua pentru Elvis…Nu că nu mi-a plcăut. S-a străduit foarte tare. Mi se pare că a fost mult mai reușit când au făcut Bohemian Rhapsody. (…)Înțeleg că e slăbiciunea pentru Elvis. S-a străduit foarte tare. Așa că șansele sunt foarte mari”.

Cea mai bună actriță?

Irina-Margareta Nistor: „Am impresia că nu mai are șanse atât de mari Cate Blanchett. Au fost și foarte multe discuții și Michelle Yeoh s-ar putea să-i fure vedeta”.

Cum poți vedea Premiile Oscar 2023 în România

În acest an, Gala Premiilor Oscar va putea fi urmărită live în România doar pe VOYO. Abonații vor avea acces la transmisiunea galei și vor putea vedea în timp real toate momentele de la Los Angeles.

Evenimentul va fi transmis în format live text pe stirileprotv.ro și protv.ro. Aici veți vedea toți câștigătorii și cele mai importante momente din timpul ceremoniei. Urmăriți și paginile de Facebook ale publicațiilor din trustul PRO pentru a vedea imagini și noutăți.

Înregistrarea galei Oscar va putea fi urmărită la TV pe Pro Cinema, marți, 14 martie, de la ora 20.30

Ce filme sunt favorite la Oscar 2023

Academia Americană de Film a anunțat deja nominalizările pentru cea de-a 95-a ediție a Premiilor Oscar, iar pelicula Everything Everywhere All at Once se regăsește la 11 categorii. Capodopera cinematografică poate fi urmărit chiar pe VOYO.

Alte filme nominalizate pentru premiul de cel mai bun film sunt: Elvis, The Banshees of Inisherin, Avatar: The Way of Water, All Quiet on the Western Front și Top Gun: Maverick.

Va fi interesant de văzut și cine câștigă trofeul pentru cea mai bună actriță în rol principal, dar care va fi actorul care va intra în istorie după ce își va adjudeca titlul de cel mai bun actor în rol principal.

