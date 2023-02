”Everything Everywhere All At Once”, disponibil acum pe VOYO. Este filmul cu cele mai multe nominalizări la Oscar 2023

"Everything Everywhere All At Once” , filmul cu cele mai multe nominalizări la Premiile Oscar 2023 , poate fi vizionat acum online pe VOYO , singura platformă de streaming din România care îl difuzează, chiar înainte de a fi disponibil în cinematografe.

”Everything Everywhere All At Once” conduce în topul nominalizărilor la premiile Oscar 2023, cu 11 nominalizări, astfel că este foarte posibil ca filmul să câștige cel puțin un premiu, dacă nu chiar mai multe.

În acest film de comedie, arte marțiale, aventură și S.F., rolul principal este interpretat de actrița Michelle Yeoh, care sare prin multiversuri cu versiuni diferite ale ei.

Deja, actrița a fost premiată pentru acest rol, cel mai important până acum fiind Globul de Aur pentru cea mai bună actriță, fapt care îi face pe critici să creadă că vedeta malaeziană ar putea primi și un Oscar.

În vârstă de 60 de ani, în ”Everything Everywhere All At Once” ea o interpretează pe Evelyn Wang, o imigrantă chineză care deține o spălătorie falimentară.

La Globurile de Aur 2023, ea le-a învins pe actrițele Lesley Manville, Margot Robbie, Anya Taylor-Joy și Emma Thompson.

Michelle Yeoh a devenit un nume cunoscut pentru rolurile din filmele de acțiune din Hong Kong, în special cele în care a jucat alături de Jackie Chan, fiind celebră pentru faptul că ea și-a făcut singură multe dintre cascadorii.

Ulterior, ea a devenit cunoscută în rândul publicului occidental pentru rolurile din filmul ”James Bond Tomorrow Never Dies”, debutul ei la Hollywood, dar și drama ”Crouching Tiger, Hidden Dragon”, premiată cu Oscar.

Recent, ea a jucat în blockbusterele ”Crazy Rich Asians” și ”Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”.

Dacă va lua un Oscar, Michelle Yeoh va fi prima actriță asiatică deținătoare a acestui important premiu.

Ce scriu criticii de film din străinătate despre filmul ”Everything Everywhere All At Once”

Forbes: ”Este cel mai original film al anului și are o interpretare sfâșietoare a lui Ke Huy Quan (Short Round din Indiana Jones și Templul Blestematului) în rolul lui Waymond, soțul lui Evelyn. Filmul a devenit motorul care a dat rezultate la box-office.”

BBC: ”Ca niște nebuni încântători, în aparență, această extravaganță inventivă a echipei de regizori Danieli (Daniel Kwan și Daniel Scheinert) are un strat profund de sentimente familiale și o atracție emoțională bine meritată la final.”

Metro: ”Este cel mai strălucit banana-film din 2022, se ridică în mod clar la înălțimea titlului său. Michelle Yeoh dă clasă tuturor în rolul unui manager de spălătorie care călătorește în timp într-un multivers al nebuniei.”

Vox: ”Este absurd, sălbatic și minunat, și probabil că o să vă facă să plângeți.”

ABC News: ”Familia regizorilor Daniel și vedeta lor, Michelle Yeoh, transformă această comedie absurdă vizionară într-un vulcan de idei creative în plină erupție. Nu seamănă cu nimic din ce ați văzut vreodată.”

The Observer: ”Rezultatul poate că este un pic prea lung și întortocheat, dar m-a făcut să râd, să plâng și m-a pus pe gânduri ...”

London Evening Standard: ”Cu siguranță, una dintre cele mai bune comedii ale anului.”

Filmul ”Everything Everywhere All At Once” poate fi urmărit acum online, în România, pe VOYO.

De asemenea, Gala Premiilor Oscar 2023 va fi difuzată EXCLUSIV în România pe platforma de streaming VOYO.

Dată publicare: 08-02-2023 12:52