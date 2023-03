Cine transmite premiile Oscar 2023 în România și cum poți să le vezi online

Cel mai important eveniment anual din industria cinematografică mondială, gala de decernare a premiilor Academiei Americane de Film, Oscar 2023, are loc în noaptea dintre duminică și luni, 13 martie 2023, și se ține la Dolby Theatre din Los Angeles.

Cum poți vedea Premiile Oscar 2023 în România

În acest an, Gala Premiilor Oscar va putea fi urmărită live în România doar pe VOYO. Abonații vor avea acces la transmisiunea galei și vor putea vedea în timp real toate momentele de la Los Angeles.

Evenimentul va fi transmis în format live text pe stirileprotv.ro și protv.ro. Aici veți vedea toți câștigătorii și cele mai importante momente din timpul ceremoniei. Urmăriți și paginile de Facebook ale publicațiilor din trustul PRO pentru a vedea imagini și noutăți.

Înregistrarea galei Oscar va putea fi urmărită la TV pe Pro Cinema, marți, 14 martie, de la ora 20.00

Cine comentează Premiile Oscar 2023

Cea de-a 95-a gala a Premiilor Oscar va fi comentată pe VOYO de interpretul de film Irina Margareta Nistor și influencerul Florin Rogojinaru.

„It’s happening again! Pe VOYO, live, cu voi PRO cinefilii pasionați, în noaptea de 12 spre 13 martie! O să vedem împreună cine o să plece fericit cu un Oscar, cine va fi dezamăgit, cine ce ispravă o să mai facă, de la palma de anul trecut, la plicul greșit cu LaLa Land, care va fi cea mai elegantă vedetă, dar și cea mai nonșalantă, și dacă am nimerit-o cu previziunile! Ne vedem și auzim după miezul nopții, spre dimineață! Vă aștept să aflați în direct câștigătorii!”, a declarat Irina Margareta Nistor.

Ce filme sunt favorite la Oscar 2023

Academia Americană de Film a anunțat deja nominalizările pentru cea de-a 95-a ediție a Premiilor Oscar, iar pelicula Everything Everywhere All at Once se regăsește la 11 categorii. Capodopera cinematografică poate fi urmărit chiar pe VOYO.

Alte filme nominalizate pentru premiul de cel mai bun film sunt: Elvis, The Banshees of Inisherin, Avatar: The Way of Water, All Quiet on the Western Front și Top Gun: Maverick.

Va fi interesant de văzut și cine câștigă trofeul pentru cea mai bună actriță în rol principal, dar care va fi actorul care va intra în istorie după ce își va adjudeca titlul de cel mai bun actor în rol principal.

