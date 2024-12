A murit Jill Jacobson, actrița care a jucat în "Falcon Crest" şi "The New Gidget"

Actriţa Jill Jacobson, cunoscută pentru rolurile sale din serialele "Falcon Crest" şi "The New Gidget", a murit la vârsta de 70 de ani, a scris, duminică, publicaţia de specialitate The Hollywood Reporter.