Premiul Oscar 2023 pentru cea mai bună melodie originală a fost câștigat de piesa ”Naatu Naatu”

Iată care au fost melodiile care au concurat la această categorie:

-► ”Applause” (din filmul ”Tell It Like a Woman”)

-► Lady Gaga: ”Hold My Hand” (”Top Gun: Maverick”)

-► Rihanna: ”Lift Me Up” (”Black Panther: Wakanda Forever”)

-► ”Naatu Naatu” (”RRR”)

-► Son Lux, Mitski, David Byrne: ”This Is a Life” (”Everything Everywhere All at Once”)

