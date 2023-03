Au rămas câteva ore până la cel mai așteptat eveniment al cinematografiei mondiale: Gala Premiilor Oscar. Lista favoriților

Cu siguranță nu vor lipsi surprizele, dar sunt deja și câțiva favoriți clari. De exemplu, Lady Gaga ar putea pleca acasă cu cel de-al doilea Oscar, de data aceasta pentru piesa „Hold my hand" de pe coloana sonoră din „Top Gun: Maverick".

Filmul „Everything, Everywhere, All At Once" e nominalizat la 11 categorii și toată lumea se întreabă la câte dintre ele va câștiga.

La Hollywood, pregătirile pentru Gala Premiilor Oscar sunt în plină desfășurare

Toată lumea așteaptă cu sufletul la gură noaptea în care vor fi decernate premiile. Nu a fost însă uitat incidentul de anul trecut, când Will Smith a mers pe scenă și l-a pleznit pe Chris Rock.

Anul acesta, prezentator este comediantul Jimmy Kimmel, care spune că va comenta episodul.

Incidentul dă peste cap și obiceiurile privind premierea

Matthew Belloni, fondatorul revistei Puck: „(Organizatorii) trebuie să găsească pe cineva să anunțe cea mai bună actriță. De obicei, tradiția era ca acela care câștigă premiul pentru cel mai bun actor să se întoarcă și să ofere premiul pentru cea mai bună actriță. Dar asta nu se va întâmpla pentru că (Will Smith) are interzis la spectacol și acel gol trebuie umplut. Și mi s-a spus că nu va fi Chris Rock".

Așadar a început numărătoarea inversă până la aflarea câștigătorilor. Jamie Lee Curtis și Angela Bassett sunt favorite la Oscar pentru cel mai bun rol secundar.

Jamie Lee Curtis: „Sunt actriță încă de când aveam 19 ani".

R: Ce ar însemna pentru tine să câștigi?

Angela Bassett: „Știi ceva? E doar un exemplu că trebuie să te ți tare".

În lupta pentru cel mai bun actor în rol principal au intrat Brendan Fraser, pentru pelicula „Balena" și Austin Butler, pentru interpretarea din „Elvis".

Baz Luhrmann, regizor: „Denzel Washington mi-a spus că o să lucrez cu un tânăr actor - pentru că tocmai lucrase cu el - a cărui etică de muncă e unică și a avut dreptate".

Michelle Yeoh este favorită pentru cea mai bună actriță, pentru rolul din „Everything Everywhere, All at Once". Filmul a fost nominalizat la nu mai puțin de 11 categorii.

Șanse la trofeu are și Cate Blanchett, care a câștigat premiul BAFTA în urmă cu câteva luni pentru rolul din „Tar".

Neașteptată a fost nominalizarea actriței Andrea Riseborough pentru cel mai bun rol feminin, cu interpretarea din pelicula cu buget redus „To Leslie". Fanii au demarat o campanie online care a dus la apariția ei pe lista favoriților la Oscar.

Matthew Belloni, fondatorul revistei Puck: „S-ar putea să avem un vot de protest și, dacă e să fie un șoc în noaptea Oscarurilor, o să fie dacă va câștiga ea".

