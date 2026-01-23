Potrivit acestuia, Casa Albă a difuzat o listă cu peste 20 de țări care, se susținea, au semnat carta Consiliului pentru Pace, înființat în aceeași zi, la Davos, în dimineața zilei de 22 ianuarie.

Lista, potrivit NBC News, includea Belgia, precum și Argentina, Azerbaidjan, Armenia, Bahrain, Bulgaria, Ungaria, Egipt, Indonezia, Iordania, Kazahstan, Republica Kosovo (parțial recunoscută), Qatar, Maroc, Mongolia, Pakistan, Paraguay, Arabia Saudită, Turcia, Uzbekistan și Emiratele Arabe Unite.

Reprezentanți din 19 țări au participat la ceremonia de semnare a cartei organizației alături de Trump .

În ziua ceremoniei, unii jurnaliști au distribuit într-adevăr o listă a participanților la Consiliul pentru Pace, care includea și Belgia. De asemenea, aceștia au susținut că aceasta era versiunea originală a listei distribuite de Casa Albă.

Cu toate acestea, ministrul belgian de externe, Maxime Prévost, a fost nevoit să nege implicarea țării sale în organizația lui Trump. „Belgia NU a semnat carta Consiliului pentru Pace. Raportul în acest sens este fals”, a declarat Prévost. El a adăugat că țara sa, la fel ca multe state europene, are îndoieli cu privire la inițiativa președintelui SUA.

Televiziunea VRT a relatat , citând o sursă din guvernul belgian, că Casa Albă a confundat Belgia cu Belarus.

Potrivit unei surse NBC News, Belgia a fost inițial de acord să se alăture Consiliului pentru Pace, dar s-a răzgândit în ultimul moment. Reprezentanții belgieni neagă acest lucru.

