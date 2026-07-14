Această foaie de parcurs detaliază acordul anunțat în ziua precedentă de Macron, la încheierea, la Paris, a unui nou summit al "Coaliției de Voință", ce reunește țările susținătoare ale Ucrainei în războiul cu Rusia, potrivit Agerpres.

Ucraina va primi primele patru avioane Rafale până la sfârșitul anului

Acordul prevede că Ucraina va plasa o comandă inițială pentru 16 aeronave Rafale, inclusiv armamentul aferent, ca parte a unui program ce include până la 100 de avioane de acest tip.

Instruirea piloților și a mecanicilor ucraineni ar putea începe în Franța în scurt timp, astfel încât Ucraina să poată recepționa primele patru avioane Rafale înainte de sfârșitul anului în curs.

Conform aceleiași înțelegeri, Ucraina va achiziționa patru sisteme de apărare antiaeriană și antirachetă franco-italiene de nouă generație SAMP/T-NG, împreună cu rachete interceptoare Aster 30, rachete care vor fi, de asemenea, produse de Ucraina sub licență. Franța a aprobat, de asemenea, producția locală în Ucraina a bombelor ghidate AASM și a rachetelor de croazieră SCALP.

Achizițiile vor fi finanțate prin împrumutul european pentru Ucraina

Achiziția avioanelor Rafale și a sistemelor SAMP/T-NG urmează să fie finanțată de Ucraina cu fonduri din programul european de asistență financiară "Ukraine Support Loan". În baza acestui program, Kievul va primi în tranșe, până la sfârșitul anului viitor, un împrumut de 90 de miliarde de euro (60 de miliarde pentru achiziții militare și 30 de miliarde pentru acoperirea deficitului bugetar), pe care va trebui să-l ramburseze numai dacă Rusia îi va plăti "reparații de război". Altfel, împrumutul va fi plătit de statele UE care au acceptat să-l garanteze, singurele care au refuzat fiind Ungaria, Cehia și Slovacia.