Avocatul a fost condamnat pentru omor calificat, după aproape doi ani de la momentul în care și-a atacat fosta parteneră cu o violență de nedescris. Detaliile vă pot afecta emoțional. În septembrie 2024, individul s-a întâlnit cu femeia la un hotel din Iași.

Potrivit procurorilor, când tânăra a refuzat să întrețină relații intime cu el, individul a lovit-o cu palmele peste față, a izbit-o cu capul de pereți și a strâns-o de gât. Spun anchetatorii că atacul a fost atât de violent, încât viața victimei a fost în pericol. Aceasta a avut nevoie de aproape 3 săptămâni de spitalizare.

În decizia de acum, judecătorii au ținut cont și de trecutul infracțional al avocatului. Acesta are o altă condamnare la 5 ani de închisoare pentru o altă tentativă de omor, după ce, în 2022, și-a lovit un vecin cu un hârleț în cap.

Cele două pedepse au fost contopite de magistrați și astfel a rezultat o perioadă de 9 ani și 2 luni de detenție. Decizia nu este însă definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile la Înalta Curte de Casație și Justiție. Între timp, individul este suspendat din Baroul Iași.