Franţa urmează să livreze Ucrainei alte 40 de rachete cu rază lungă de acţiune de tip SCALP şi „sute de bombe”

Franţa este „pe cale să finalizeze un acord” de securitate cu Ucraina - de tipul celui încheiat vineri de Regatul Unit cu Kievul, pe o perioadă de zece ani, a anunţat marţi seara, într-o conferinţă de presă la televiziunea TF1 Emmanuel macron.

President Macron's presser :

➡️ We cannot let #Russia win

➡️ ???????? will provide to ???????? additional 40 SCALP long range missiles and hundreds of bombs, new CAESAR howitzers

➡️ Visit to #Ukraine in February to finalize a bilateral security agreement https://t.co/k9NXjOGAB9