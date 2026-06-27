Franța se luptă cu o caniculă istorică. Elevii susțin examene în parcări, iar magazinele au rămas fără ventilatoare

Stiri externe
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Canicula franta
Getty

Temperaturile extrem de ridicate cu care se confruntă Franţa de mai multe zile, în urma fenomenului de „blocaj omega”, a dus la situaţii neobişnuite şi disperate într-o ţară în care climatizarea lipseşte din şcoli şi chiar din spitale.

autor
Lorena Mihăilă

Astfel, din cauza caniculei excepţionale, elevii de liceu dintr-un oraş de la periferia Parisului au susţinut vineri examenul oral de limba franceză, în cadrul bacalaureatului, într-o parcare subterană din Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), o soluţie care nu este „ideală”, după cum a recunoscut ministrul educaţiei.

„Nici măcar nu e vorba de soluţii ingenioase, ci de un mod de supravieţuire”, a reacţionat profesoara şi consiliera din Île-de-France, afiliată mişcării „Insoumis” (de extremă stânga), Julie Garnier, contactată de AFP.

Inspectoratul şcolar din Versailles a confirmat pentru AFP că examenele orale de bacalaureat au avut loc într-adevăr în parcarea subterană a liceului Eiffel din Rueil-Malmaison, din cauza căldurii intense.

„Această decizie a fost luată de către instituţie pentru a le garanta elevilor candidaţi şi membrilor comisiilor de examinare condiţii cât mai puţin nefavorabile posibil, având în vedere condiţiile meteorologice”, a explicat, printre altele, rectoratul, precizând că amenajarea a fost realizată „după o curăţare completă a spaţiului, precum şi o verificare riguroasă a condiţiilor de siguranţă”.

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„Nu spun că, din punct de vedere pedagogic şi arhitectural, este ideal. Este clar că nu este ceea ce ar trebui”, a răspuns ministrul educaţiei, Édouard Geffray, întrebat la BFMTV. „Suntem cu toţii de acord că nu sunt condiţii optime. În această săptămână, s-au susţinut 700.000 de probe orale şi avem 700.000 de tineri care au putut să-şi susţină probele orale la data şi ora stabilite, graţie personalului şi, uneori, graţie unor adaptări de acest gen”, a continuat el.

Regiunea Île-de-France a anunţat la începutul săptămânii că va aloca un ajutor de un milion de euro pentru cele 500 de licee care găzduiesc centre de examinare, în contextul prelungirii valului de căldură, pentru a le permite „să se doteze cu ventilatoare, cu pulverizatoare de apă şi orice alt echipament de răcorire necesar pentru a proteja elevii şi personalul în timpul caniculei”.

Haos în magazine

În faţa temperaturilor extreme, ventilatoarele devin o marfă rară. În mai multe oraşe, penuria a provocat altercaţii între clienţii magazinelor.

Valul de căldură care a lovit Franţa începând cu 17 iunie a atins niveluri excepţionale. În mai multe departamente, termometrele au urcat până la 42°C, făcând din acest episod unul dintre cele mai intense înregistrate vreodată în luna iunie, începând din 2003. Noaptea dintre 22 şi 23 iunie a fost chiar cea mai caldă înregistrată vreodată la nivel naţional.

În acest context, temperaturile ridicate, inclusiv cele nocturne, îngreunează viaţa de zi cu zi. Lipsa răcoarei pe timpul nopţii complică somnul, determinând mulţi francezi să apeleze la un echipament devenit indispensabil: ventilatorul. Însă cererea depăşeşte cu mult oferta. Încă de marţi, 25 iunie, mai multe lanţuri de magazine, printre care Action şi Carrefour, au rămas rapid fără stocuri.

La Strasbourg, Sevran sau chiar Paris, zeci de clienţi s-au adunat încă de la deschiderea magazinelor, năpustindu-se spre rafturi în speranţa de a găsi ultimele aparate disponibile.

La faţa locului, tensiunea a crescut. Unii clienţi au alergat pe culoare, s-au înghesuit pentru a ajunge la rafturi şi au avut schimburi de replici tensionate cu vânzătorii.

Aceste scene amintesc de cele observate în timpul carantinei din 2020, când anumite produse de primă necesitate erau luate cu asalt de consumatori, notează Le Figaro.

În faţa acestei situaţii, autorităţile sanitare reamintesc francezilor măsurile esenţiale pentru protecţie împotriva căldurii: să bea apă în mod regulat, să-şi răcorească corpul şi să evite eforturile fizice în orele cele mai toride.

Parius are nevoie disperată de gheață

Marţi, miercuri şi joi au fost cele mai călduroase zile înregistrate vreodată în istoria Franţei, iar canicula extremă este de aşteptat să continue până duminică. . În capitala franceză, dens populată, s-au înregistrat temperaturi de aproape 40 de grade Celsius.

Valul istoric de căldură a obligat oraşul Paris să apeleze la marile companii pentru a le asigura pompierilor resursele de care au nevoie.

Reprezentanţii cabinetului primarului de centru-stânga Emmanuel Grégoire au contactat marile lanţuri de magazine alimentare pentru a asigura stocurile, din teama că pompierii parizieni - care, în Franţa, sunt adesea primii care intervin în caz de urgenţă - ar putea rămâne fără cuburi de gheaţă necesare pentru răcorirea victimelor insolaţiei.

Alexandre Bompard, directorul general al Carrefour, unul dintre principalele lanţuri de supermarketuri din Franţa, a confirmat într-o postare pe LinkedIn că firma sa a donat patru tone de gheaţă pompierilor din oraş.

Fără alcool

În încercarea de a reduce presiunea asupra spitalelor din capitală pe durata valului de căldură, autorităţile au restricţionat consumul de alcool în spaţiile publice din Paris, interdicţiile privind vânzarea de alcool la pachet intrând în vigoare de vineri, de la ora 18:00, până sâmbătă, la ora 07:00, şi din nou în acelaşi interval orar de sâmbătă până duminică, potrivit oficialilor locali.

Barurile şi restaurantele autorizate sunt scutite de aceste restricţii.

Autorităţile medicale recomandă evitarea consumului de alcool în timpul caniculei severe, deoarece acesta agravează deshidratarea şi afectează capacitatea organismului de a-şi regla temperatura, crescând riscul de insolaţie.

Joi, primarul Parisului a declarat că valul de căldură a dus la o creştere a ratei mortalităţii, dar nu a furnizat cifre. Ministrul francez al Sănătăţii, Stéphanie Rist, a declarat că în Paris au fost înregistrate 25 de stopuri cardiace în decurs de 24 de ore, faţă de o medie de mai puţin de 10 într-o zi obişnuită.

Numărul deceselor prin înec - pe măsură ce oamenii încearcă să se răcorească în râuri, lacuri şi mare - a crescut la 55, potrivit autorităţilor locale.

Europa fierbe la peste 40°C: Franța și Marea Britanie doboară recorduri istorice, iar valul de caniculă se extinde spre est

Sursa: News.ro

Etichete: Franta, canicula,

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