Retrogradarea lui Mercur în Rac deschide o perioadă de reflecție și reevaluare a trecutului, în timp ce Luna Plină din Capricorn marchează puncte de cotitură importante în plan profesional și personal.

Horoscop Berbec săptămâna 29 iunie-5 iulie 2026

Săptămâna debutează cu o invitație la reorganizarea spațiului de locuit și la reevaluarea relațiilor familiale, pe fondul mișcării retrograde a lui Mercur în Rac, începând cu 29 iunie. Este un moment oportun pentru a relua discuții mai vechi și a găsi un numitor comun.

În paralel, pe 30 iunie, Luna Plină din Capricorn marchează un moment de apogeu în carieră, aducând recunoaștere sau o concluzie legată de parcursul profesional al nativilor.

Tot pe 30 iunie, atmosfera se înseninează vizibil odată cu intrarea lui Jupiter în Leu. Această energie le amplifică pofta de viață, creativitatea și favorizează norocul în plan sentimental. Sub această influență, nativii își recapătă entuziasmul, simt nevoia să se dedice pasiunilor și să dea un suflu nou vieții amoroase.

Finalul săptămânii devine extrem de dinamic. Pe 4 iulie, conjuncția dintre Marte și Uranus în Gemeni vine cu o avalanșă de idei nonconformiste și soluții neașteptate. Această activare mentală se menține și duminică, când registrul astral le oferă Berbecilor o putere extraordinară de convingere, ajutându-i să rezolve cu succes chiar și cele mai complexe probleme.

Horoscop Taur săptămâna 29 iunie-5 iulie 2026

Săptămâna debutează cu nevoia de a clarifica unele neînțelegeri din trecut, pe fondul mișcării retrograde a lui Mercur în Rac, începând cu 29 iunie. Nativii Taur devin mult mai atenți la modul în care comunică și pot relua legătura cu persoane pe care nu le-au mai văzut de mult.

În paralel, pe 30 iunie, Luna Plină din Capricorn marchează un moment de culminare și culegere a roadelor, aducând concluzii și claritate legate de o călătorie, un schimb de experiență profesional sau o chestiune birocratică.

Tot pe 30 iunie, atenția se mută către tot ceea ce înseamnă cămin, familie și rădăcini. Intrarea lui Jupiter în zodia Leu aduce un val de expansiune și armonie în acest sector. Taurii găsesc cele mai bune soluții pentru a-și înfrumuseța locuința și se bucură de sprijinul celor dragi.

Pe 4 iulie, conjuncția dintre Marte și Uranus în Gemeni le poate aduce o idee originală sau apare o oportunitate neașteptată de a-și crește veniturile. Dinamismul se menține și duminică, când registrul astral le susține deciziile, ajutându-i să facă un pas către îndeplinirea obiectivelor profesionale.

Horoscop Gemeni săptămâna 29 iunie-5 iulie 2026

Săptămâna începe cu o reevaluare a bugetului personal, generată de mișcarea retrogradă a lui Mercur în Rac, începând cu 29 iunie. Nativii Gemeni își analizează cu prudență cheltuielile și găsesc soluții ingenioase pentru a economisi eficient.

În paralel, pe 30 iunie, Luna Plină din Capricorn marchează un moment de bilanț în privința obligațiilor financiare, a gestionării resurselor sau clarificării unor aspecte legate de credite, datorii sau intrarea în posesia unor sume pe care nativii trebuie să le recupereze.

Tot pe 30 iunie, viața socială capătă un avânt deosebit. Odată cu intrarea lui Jupiter în Leu, Gemenii devin extrem de convingători și comunicativi. Este o perioadă excelentă pentru a negocia, a învăța lucruri noi sau a întreprinde deplasări care le lărgesc orizonturile și le aduc oportunități.

Finalul săptămânii este marcat de o intensitate remarcabilă, datorită evenimentelor petrecute chiar în semnul lor. Pe 4 iulie, conjuncția dintre Marte și Uranus în Gemeni le oferă curajul de a face o schimbare spontană de direcție și de a se afirma cu multă originalitate. Dinamismul se menține și duminică, când contextul astral le oferă forța interioară necesară pentru a transforma orice viziune în realitate.

Horoscop Rac săptămâna 29 iunie-5 iulie 2026

Săptămâna debutează cu o profundă nevoie de introspecție pentru nativii Rac. Începând cu 29 iunie, mișcarea retrogradă a lui Mercur în semnul lor îi îndeamnă pe Raci să își reanalizeze planurile personale și să își acorde mai mult timp pentru procesele interioare.

Pe 30 iunie, Luna Plină din Capricorn luminează sectorul relațiilor, marcând o decizie importantă sau o etapă de maturizare în viața de cuplu.

La mijlocul săptămânii, atenția se mută asupra sferei materiale. Intrarea lui Jupiter în zodia Leu, tot pe 30 iunie, dă startul unei perioade favorabile pentru buget. Aceștia vor descoperi surse noi de venit, își vor consolida stabilitatea financiară și se vor bucura de roadele muncii depuse.

Spre finalul săptămânii, nativii simt nevoia să acționeze discret, din umbră. Conjuncția dintre Marte și Uranus de pe 4 iulie le amplifică intuiția, ajutându-i să se elibereze de blocajele emoționale. Dinamismul se menține și duminică, când își dau seama că au o putere de regenerare interioară extraordinară, care transformă liniștea în cea mai eficientă resursă a lor.

Horoscop Leu săptămâna 29 iunie-5 iulie 2026

Săptămâna începe cu o dorință de detașare, mișcarea retrogradă a lui Mercur în Rac, din 29 iunie, aducând la suprafață amintiri sau chestiuni nerezolvate ce necesită vindecare și reechilibrare.

Pe 30 iunie, Luna Plină din Capricorn îi ajută pe nativii Leu să încheie o etapă și să finalizeze un proiect important la locul de muncă, culegând laude pentru eforturile lor.

Mijlocul săptămânii vine cu o schimbare de perspectivă. Pe 30 iunie, marele benefic Jupiter intră în zodia lor, marcând începutul unui capitol plin de noroc, expansiune și strălucire personală. Leii își recapătă încrederea, devin fermecători și atrag oportunități pe toate planurile de partea lor.

Spre finalul săptămânii, viața socială devine animată și imprevizibilă. Pe 4 iulie, conjuncția dintre Marte și Uranus le poate aduce o surpriză legată de un prieten sau de un proiect de grup. Energia pozitivă continuă și duminică, când aspectul armonios dintre Marte și Pluton aduce o transformare în parteneriatele pe termen lung.

Horoscop Fecioară săptămâna 29 iunie-5 iulie 2026

Săptămâna debutează cu reîntâlniri plăcute sau discuții reluate cu prieteni vechi, influențate de Mercur retrograd în Rac, din 29 iunie.

În același timp, Luna Plină din Capricorn de pe 30 iunie aduce un moment de împlinire în plan sentimental sau finalizarea cu succes a unui demers creativ de care nativii Fecioară sunt foarte mândri.

Tot pe 30 iunie, Jupiter intră în Leu, invitându-i pe nativi la liniște și reechilibrare fizică și mentală. Urmează o perioadă în care intuiția le va fi un ghid excelent, iar preocupările pentru universul interior le vor aduce liniște profundă.

Spre sfârșitul săptămânii, apar momente de acțiune intensă în carieră. Conjuncția dintre Marte și Uranus de pe 4 iulie poate declanșa o schimbare sau aduce o oportunitate neașteptată în planul profesional. Duminică, susținerea armonioasă dintre Marte și Pluton le garantează eficiență, transformând orice sarcină complexă într-un succes.

Horoscop Balanță săptămâna 29 iunie-5 iulie 2026

Săptămâna debutează cu reevaluări în carieră, întrucât mișcarea retrogradă a lui Mercur în Rac, de pe 29 iunie, îi îndeamnă pe nativii Balanță să își reconfigureze anumite strategii din sfera profesională.

În paralel, pe 30 iunie, Luna Plină din Capricorn aduce claritate în viața de familie, oferindu-le ocazia să rezolve o chestiune importantă legată de locuință sau care privește viața de familie.

La mijlocul săptămânii, viața socială capătă dimensiuni noi. Intrarea lui Jupiter în zodia Leu, pe 30 iunie, aduce optimism și bucurie în relațiile de prietenie. Balanțele își lărgesc cercul de cunoscuți, se implică în proiecte de grup de succes și privesc spre viitor cu încredere.

Finalul săptămânii aduce dorința de a ieși din tiparele obișnuite. Pe 4 iulie, conjuncția dintre Marte și Uranus le oferă curajul de a lua o decizie legată de o călătorie sau de începerea unui curs nou. Dinamismul se menține și duminică, când relația armonioasă dintre Marte și Pluton le amplifică magnetismul, ajutându-i pe nativi să își exprime creativitatea și pasiunea.

Horoscop Scorpion săptămâna 29 iunie-5 iulie 2026

Săptămâna începe cu o revizuire a unor planuri de călătorie sau a unor convingeri, influențată de Mercur retrograd în Rac, din 29 iunie. De asemenea, nativii pot să rezolve anumite chestiuni birocratice pe care le-au tot amânat.

Pe 30 iunie, Luna Plină din Capricorn aduce rezultate remarcabile într-un proces de negociere, privind finalizarea unui curs sau în legătură cu un demers important ce ține de comunicare.

Tot pe 30 iunie, perspectivele profesionale se extind semnificativ. Intrarea lui Jupiter în zodia Leu activează sectorul carierei, marcând începutul unei etape de evoluție și ascensiune pentru nativii Scorpion.

Spre finalul săptămânii, accentul cade pe decizii financiare. Pe 4 iulie, conjuncția dintre Marte și Uranus poate aduce o veste neașteptată legată de bunurile deținute la comun cu partenerul sau au loc răsturnări de situație într-un context financiar. Dinamismul se menține și duminică, când nativii au flerul necesar pentru a transforma orice provocare financiară într-un avantaj.

Horoscop Săgetător săptămâna 29 iunie-5 iulie 2026

Săptămâna debutează cu necesitatea de a clarifica aspecte financiare, în special în privința resurselor comune sau a intrării în posesia unor sume de bani restante, din cauza mișcării retrograde a lui Mercur în Rac, începând cu 29 iunie.

Nativii Săgetător își revizuiesc bugetul, iar pe 30 iunie, Luna Plină din Capricorn le aduce recompense materiale sau consolidarea unei surse de venit construite cu efort.

Mijlocul săptămânii aduce un val de entuziasm. Odată cu intrarea guvernatorului lor, Jupiter, în zodia Leu pe 30 iunie, nativii simt nevoia de a-și lărgi orizonturile. Este momentul ideal pentru a planifica studii noi, o călătorie sau, pur și simplu, pentru a privi viața dintr-o perspectivă mai optimistă.

Sfârșitul de săptămână dinamizează sectorul relațiilor. Conjuncția dintre Marte și Uranus de pe 4 iulie poate aduce surprize sau discuții neașteptate în cuplu ori în asocieri. Energia se stabilizează armonios duminică, când registrul astral le conferă Săgetătorilor putere de convingere, consolidând orice parteneriat.

Horoscop Capricorn săptămâna 29 iunie-5 iulie 2026

Săptămâna începe cu reevaluări și discuții importante în relația de cuplu. Mercur retrograd în Rac, din 29 iunie, îi îndeamnă pe Capricorni să rezolve neînțelegerile din parteneriate.

În paralel, pe 30 iunie, Luna Plină formată în semnul lor marchează un moment de apogeu. Este o perioadă a recompenselor, în care nativii culeg roadele eforturilor depuse în ultimele luni.

La mijlocul săptămânii, atmosfera se relaxează în privința finanțelor. Intrarea lui Jupiter în Leu, tot pe 30 iunie, le aduce noroc în gestionarea resurselor deținute cu partenerul sau atrage sprijin material din partea altora, eliminând o bună parte din griji.

Finalul săptămânii se anunță extrem de productiv. Conjuncția dintre Marte și Uranus din 4 iulie aduce metode noi și ingenioase de a rezolva sarcinile de la locul de muncă. Duminică, contextul astral le oferă Capricornilor ambiția necesară pentru a aduce o schimbare radicală și benefică în rutina lor, cu efecte pozitive asupra veniturilor.

Horoscop Vărsător săptămâna 29 iunie-5 iulie 2026

Săptămâna debutează cu reevaluarea sarcinilor și activităților profesionale, sub influența mișcării retrograde a lui Mercur în Rac, din 29 iunie. Nativii Vărsător își reorganizează rutina zilnică și iau măsuri pentru a eficientiza munca și a evita epuizarea.

În paralel, pe 30 iunie, Luna Plină din Capricorn aduce un moment de bilanț, marcând încheierea unei etape de introspecție sau rezolvarea unei chestiuni care i-a frământat în ultima perioadă.

Tot pe 30 iunie, începe o etapă excelentă pentru asocieri. Intrarea lui Jupiter în zodia Leu aduce oportunități de dezvoltare în cuplu, oficializarea unei relații sau șansa unor colaborări profesionale extrem de avantajoase. Vărsătorii beneficiază de susținere și deschidere totală din partea celorlalți.

Spre sfârșitul săptămânii, sectorul sentimental și cel creativ sunt puternic dinamizate. Conjuncția dintre Marte și Uranus de pe 4 iulie poate aduce evenimente neașteptate în plan amoros sau soluții originale unui proiect personal. Duminică, registrul astral le amplifică forța interioară, oferindu-le determinarea de a transforma o idee îndrăzneață într-un rezultat concret.

Horoscop Pești săptămâna 29 iunie-5 iulie 2026

Săptămâna debutează cu reevaluarea vieții sentimentale sau a unui proiect creativ, sub influența mișcării retrograde a lui Mercur în Rac, din 29 iunie.

În paralel, pe 30 iunie, Luna Plină din Capricorn le aduce nativilor Pești rezultate concrete legate de un proiect de grup sau finalizarea cu succes a unui demers comun alături de persoane cu aceleași viziuni.

La mijlocul săptămânii, sfera profesională începe să fie susținută puternic. Intrarea lui Jupiter în zodia Leu, pe 30 iunie, deschide o etapă de oportunități la locul de muncă. Nativii beneficiază de o gestionare mai eficientă a sarcinilor, de colaborări armonioase cu colegii și de o îmbunătățire a stării de sănătate și a vitalității.

Finalul săptămânii aduce mult dinamism în planul vieții de familie. Pe 4 iulie, conjuncția dintre Marte și Uranus poate declanșa nevoia bruscă de a face schimbări în locuință sau de a rezolva chestiuni familiale. Energia capătă o forță transformatoare duminică, oferindu-le determinarea de a lua decizii radicale și de a rezolva situații mai vechi.