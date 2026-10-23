„Prima participare britanică la un exerciţiu al componentei nucleare aeropurtate franceze marchează un nou capitol în cooperarea între Regatul Unit şi Franţa în domeniul nuclear al apărării”, salută, citat în comunicat, Ministerul francez al Apărării, potrivit News.ro.

Avioane de vânătoare de tip Typhoon ale Forţelor Aeriene Regale (RAF) britanice şi de tip Rafale ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale franceze au operat împreună în cadrul unui exerciţiu militar nuclear „fără precedent”, denumit „Rummy”, care „demonstrează cooperarea tot mai mare între cele două puteri nucleare din Europa în cadrul Declaraţiei de la Northwood”.

În cadrul exerciţiului, „echipajele şi capacităţile britanice au operat alături de Forţele Aeriene Strategice (FAS) franceze deasupra Mării Mediterane. După ce au decolat de la baza aeriană Saint-Dizier (Haute-Marne), avioanele franceze (de tip) Rafale, escortate de avioane de vânătoare (de tip) Typhoon ale RAF, au simulat un atac nuclear”.

În cadrul exerciţiului nu a fost folosit armament nuclear.

Exerciţiul a vizat „atât consolidarea coordonării şi interoperabilităţii între personalul britanic şi francez, cât şi consolidarea înţelegerii reciproce, demonstrând astfel intensificarea cooperării între cele două puteri nucleare europene”, se arată în comunicat.

„Exerciţiul de azi (vineri) marchează un nou capitol în relaţiile dintre Regatul Unit şi Franţa în planul nuclear al apărării”, a declarat ministrul britanic al Apărării Wes Streeting.

„A avea forțe nucleare independente nu exclude coordonarea”

„Într-o lume tot mai periculoasă, adversarii noştri nu trebuie să aibă nicio îndoială: Regatul Unit şi Franţa rămân unite în angajamentul lor în favoarea securităţii europene şi menţinerii disuasiunii care a contribuit la păstrarea păcii timp de generaţii”, a adăugat el.

„A avea forţe nucleare independente nu exclude coordonarea”, a declarat, la rândul său, ministrul francez al Apărării Catherine Vautrin.

„Prin coordonare, forţele noastre nucleare demonstrează că pot contribui şi mai semnificativ la securitatea globală a Alianţei (Nord-Atlantice) şi păcii şi stabilităţii în zona euroatlantică”, a subliniat ea.

Acest exerciţiu „arată hotărârea Franţei şi Regatului Unit de a descuraja toate ameninţările comune”, insistă cele două ţări.

Ele anunţă că „nu intenţionează să recurgă la arma nucleară decât în circumstanţe extreme de legitimă apărare”.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a lansat, în paralel, în martie, o iniţiativă a „disuasiunii avansate” adresată partenerilor europeni ai Franţei.

Aceasta vizează asocierea statelor europene care vor acest lucru la exerciţii şi consultări strategice, însă fără o împărtăşire a deciziei folosirii armei nucleare.

Ea prevede desfăşurarea „circumstanţială” a unor avioane de tip Rafale aparţinând FAS pe teritoriul unui partener. Până în prezent, la această iniţiativă au aderat zece state.