Aproximativ 30 de eurodeputaţi au cerut UE să ia măsuri pentru a stabili responsabilitatea platformelor de socializare în violenţele care au afectat Franţa, Italia şi Belgia în ultimele zile şi să permită blocarea acestora „în ultimă instanţă", dacă se dovedeşte necesar, informează AFP.

La iniţiativa eurodeputatei franceze Stephanie Yon-Courtin (Renew Europe), aceşti membri ai Parlamentului European de centru, stânga şi dreapta i-au scris vicepreşedintei Comisiei Europene pentru afaceri digitale, Henna Virkkunen, cerându-i să folosească toate puterile de care dispune pentru a stabili rolul exact al platformelor online în revolte şi jafuri.

În acest scop, ei doresc ca platformele de socializare să furnizeze UE toate datele „privind diseminarea conţinutului ilegal şi rolul algoritmilor lor" în răspândirea acestuia.

Europarlamentarii solicită, de asemenea, Bruxellesului să implementeze „mecanismele de criză" prevăzute în Legea europeană privind conţinutul digital (DSA), care permit implementarea unor „măsuri specifice şi temporare ce ar putea duce, în ultimă instanţă, la suspendarea anumitor servicii".

Totodată, aceştia solicită „o mai bună protecţie a minorilor, care sunt cei mai vulnerabili la acest efect de contagiune".

Franța acuză rețelele de socializare că au facilitat jafurile și violențele

La rândul său, Comisia Europeană a confirmat vineri că este în strânsă legătură cu autorităţile naţionale, inclusiv cu Arcom, autoritatea franceză de reglementare digitală, pentru a se asigura că reţelele sociale îşi respectă obligaţiile, în special interdicţia de a disemina mesaje care incită la violenţă.

Însă Comisia Europeană consideră că, în această etapă, statele membre sunt plasate cel mai bine pentru a gestiona situaţia.

„Rolul Comisiei este de a asista statele membre şi de a vedea dacă platformele iau măsurile pe care statele le solicită pentru a fi implementate. Dacă se întâmplă asta, Comisia este, desigur, pregătită să le sprijine şi îşi va juca rolul în cazul unei probleme sistemice", a declarat presei Thomas Regnier, purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Mai multe personalităţi politice franceze au acuzat reţelele de socializare că au facilitat jafurile şi violenţele din ultimele zile, unele, precum candidatul prezidenţial centrist Gabriel Attal, cerând chiar „blocarea temporară" a acestora în zonele în care au loc revoltele.