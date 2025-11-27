Franța introduce serviciul militar voluntar, ca răspuns la amenințarea Rusiei. Țara urmărește recrutarea a 50.000 de tineri

27-11-2025 | 16:23
soldati franta
Franța introduce un nou serviciu militar voluntar pentru tineri, care va începe la jumătatea anului 2026 și care va ajuta țara să răspundă la „amenințările tot mai acute” de pe scena mondială, a trasmis președintele Emmanuel Macron.

Lorena Mihăilă

Măsura face parte dintr-o schimbare mai amplă la nivel european, unde țările sunt îngrijorate de schimbarea priorităților președintelui Donald Trump și de atitudinea agresivă a Rusiei, scrie Reuters.

„Franța nu poate rămâne pasivă”, a declarat Macron în timpul unui discurs ținut la Brigada 27 Infanterie Montană din Varces, în Alpii francezi.

El a spus că planul a fost „inspirat de practicile partenerilor noștri europeni într-un moment în care toți aliații noștri europeni avansează ca răspuns la o amenințare care ne afectează pe toți”.

Voluntarii vor fi plătiți

Macron a spus că programul voluntar va fi deschis tinerilor de 18 și 19 ani, care vor fi plătiți, și va dura 10 luni. Acesta va costa 2 miliarde de euro, sumă pe care el a numit-o „un efort semnificativ și necesar”.

Jordan Bardella
Jordan Bardella, liderul extremei drepte din Franța, a fost atacat cu făină la un târg agricol. VIDEO

Programul prevede angajarea a 3.000 de persoane în 2026, care vor servi numai pe teritoriul francez, numărul acestora urmând să crească la 10.000 până în 2030.

„Ambiția mea pentru Franța este să ajungem la 50.000 de tineri până în 2035, în funcție de evoluția amenințărilor”, a spus Macron.

După program, participanții ar putea să devină rezerviști sau să rămână în forțele armate, a spus el.

Anunțul lui Macron aliniează Franța la alte state europene, precum Germania și Danemarca, care au lansat proiecte similare.

Franța intenționează să asigure 100.000 de rezerviști până în 2030, au declarat consilierii lui Macron, față de aproximativ 47.000 în prezent. Forța militară totală ar fi atunci de aproximativ 210.000 de soldați până în 2030.

Înainte de anunțul lui Macron, consilierii săi au indicat date din sondaje care sugerează un sprijin ridicat pentru forțele armate în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani.

