Metoda „Brad Pitt” a făcut încă o victimă. Cum a pierdut o pensionară din Elveția peste 100.000 de euro

O pensionară din Elveția a fost păcălită de un escroc care se dădea drept Brad Pitt, trimițând peste 100.000 de euro în speranța unei povești de dragoste. Cazul este similar cu cel al unei femei din Franța, care a pierdut 830.000 de euro.

O pensionară elvețiană a fost păcălită de o persoană care se dădea drept Brad Pitt. Ea i-a trimis aproape 107.000 de euro unui bărbat care pretindea că este celebrul actor de cinema, relatează Midi Libre.

A fost contactată pe Instagram de cineva care pretindea că este managerul celebrului actor.

El i-a cerut permisiunea de a o pune în legătură cu el.

„Într-o zi, m-a făcut să înțeleg că este îndrăgostit de mine”, a precizat femeia pentru RTL.

Minciuni și transferuri de bani

Când au decis să se întâlnească, „iubitul” ei i-a cerut 50.000 de dolari. După ce a refuzat inițial, ea a ajuns să trimită suma în două tranșe.

Întâlnirea însă, nu a avut loc niciodată. Minciunile și transferurile de bani au continuat.

Escrocul i-a propus apoi să-l întâlnească la Los Angeles, în Statele Unite. Pensionara l-a așteptat aproape trei săptămâni la un hotel, trimițând încă 20.000 de dolari.

Cazul similar al femeii din Franța

La întoarcerea în Elveția, ea a aflat despre cazul lui Anne, o franțuzoaică de 53 de ani, păcălită de un fals Brad Pitt care i-a cerut 830.000 de euro. Femeia făcuse la acea vreme transferul.

„Nu am făcut niciodată rău nimănui în viața mea. Oamenii ăștia merită iadul”, mărturisea Anne pentru emisiunea Sept à Huit în ianuarie 2025, devastată de această poveste.

Pensionara elvețiană a depus plângere și a angajat un detectiv privat pentru a găsi escrocul sau escrocii, care se presupune că ar fi în Nigeria, potrivit Le Parisien.

„Dar cum am putut fi păcălită la fel?”, se întreabă femeia.

