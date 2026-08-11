Începând de marți, apelurile nesolicitate sunt interzise pentru companiile din toate domeniile, însă există și câteva excepții.

Apelurile vor fi permise doar dacă au legătură cu un contract pe care persoana l-a încheiat deja sau dacă firma a obținut în prealabil acordul acesteia pentru a fi contactată în scopuri de marketing, scrie BBC.

„Nu poate fi subliniat suficient faptul că liniștea și pacea sunt un drept și că este timpul să încetăm să expunem consumatorii unor solicitări nedorite”, a transmis organizația de protecție a consumatorilor Que Choisir Ensemble într-un comunicat.

„Această constatare este valabilă și online, precum și pe stradă, spații care sunt saturate de solicitări de a consuma”, a adăugat președinta organizației, Marie-Amandine Stévenin.

Ea a spus că organizația militează de mult timp „pentru încetarea presupunerii automate că o persoană aflată în propria locuință sau în viața privată este un potențial client”.

„Aceasta este o victorie pentru consumatori, dintre care marea majoritate nu doresc să primească apeluri de vânzări”, a declarat ea.

Măsura ar duce la concedieri masive

Modificarea legislației a stârnit însă nemulțumirea unor grupuri de afaceri și a oficialilor din Maroc, unde industria centrelor de apeluri depinde în mare măsură de piața franceză. Un ministru marocan a estimat că restricțiile privind telemarketingul ar putea duce la pierderea a până la 50.000 de locuri de muncă, potrivit unui articol publicat de ziarul marocan Le Matin.

Și șeful asociației franceze din domeniul vânzărilor directe, Fédération de la Vente Directe (FVD), a criticat reformele, susținând că acestea adaugă noi sarcini administrative pentru companii.

„Va trebui să obțineți acordul scris al clientului și, de asemenea, să păstrați dovada acestui acord”, a declarat Frédéric Billon, într-o declarație citată de New York Times.

Potrivit unui raport parlamentar din 2025, 97% dintre francezi sunt deranjați de apelurile de telemarketing, autorii observând ironic că acesta este „unul dintre acele rare subiecte care îi unesc pe oameni în Franța”.

Același raport arată că 72% dintre francezi au declarat că sunt contactați pe telefonul mobil cel puțin o dată pe săptămână, în timp ce 38% au spus că primesc astfel de apeluri zilnic.

Germania, Austria și Italia se numără printre țările europene care impun restricții importante asupra apelurilor de telemarketing, denumite adesea apeluri nesolicitate.

În Marea Britanie, majoritatea apelurilor de telemarketing sunt legale, cu condiția ca persoana apelată să nu se fi opus și numărul său să nu figureze pe o listă oficială a persoanelor sau companiilor care nu doresc să primească astfel de apeluri.