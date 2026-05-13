Femeia testată pozitiv este în stare foarte gravă. Organizația Mondială a Sănătății insistă că nu există pericolul unei noi pandemii. Deocamdată au fost numărate 11 cazuri confirmate și suspecte.

Autoritățile franceze dau asigurări că iau cele mai stricte măsuri pentru a împiedica hantavirusul să circule în Hexagon.

Pasagerii francezi ai vasului de croazieră MV Hondius sunt ținuți în izolare în saloane cu dublu flux și sunt monitorizați în permanență de medici. În acest moment, patru dintre ei se simt bine și au fost testați negativ. În schimb, franțuzoaica de 65 de ani, testată pozitiv duminică seara, rămâne în stare gravă.

Xavier Lescure, specialist în boli infecțioase: „Pacienta prezintă cea mai severă formă de afectare cardiopulmonară și se află în ceea ce este cunoscut drept stadiul final al îngrijirii de susținere, procedura ECMO - adică Oxigenare prin Membrană Extracorporală” (respirație susținută de un plămân artificial).

Soluție de ultimă instanță, procedura ECMO este utilizată în secțiile de terapie intensivă pentru a prelua temporar funcția plămânilor sau a inimii în cazul unor insuficiențe respiratorii sau cardiace severe.

În Olanda, 12 angajați ai unui spital unde este tratat un pasager de pe nava Hondius trebuie să intre și ei în carantină timp de șase săptămâni, după ce au manipulat necorespunzător fluide corporale. Este o măsură de precauție, însă „riscul de infectare este scăzut" - a precizat conducerea unității.

Pe de altă parte, unui pasager american care inițial a fost pozitiv i-au ieșit acum teste negative. Bărbatul a fost transferat la un centru special din Atlanta, unde va rămâne în carantină.

Alți 15 americani sunt ținuți sub observație la Unitatea Națională de Carantină de la Centrul Medical al Universității din Nebraska.

Jake Rosmarin, pasager carantinat: „Bună dimineața tuturor. Este a doua mea zi aici, la Unitatea Națională de Carantină din Omaha, Nebraska, și am vrut doar să vă prezint pe scurt camera mea. Intri și există un spațiu pentru dulap, iar aici este mica mea stație pentru dezinfectarea mâinilor, baia. Avem o comodă și un frigider, un televizor smart. Iată și termometrul meu pentru verificările de temperatură pe parcursul zilei. Am o bicicletă staționară pentru exerciții, un fotoliu, patul meu și un birou”.

Directorul Organizației Mondiale a Sănătății a lansat un apel către autoritățile din întreaga lume să se pregătească pentru posibila apariție a unor noi cazuri de hantavirus în perioada următoare.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul OMS: „Ne așteptăm la mai multe cazuri pentru că, până când s-a confirmat infectarea, pasagerii de pe vas au interacționat mult între ei și, după cum știți, perioada de incubație este de șase-opt săptămâni”.