„Un plămân artificial” îi asigură oxigenarea pacientei, a declarat marţi responsabilul reţelei de spitale de referinţă pentru riscuri epidemice şi bacteriologice, informează AFP.

„Sperăm să treacă de acest moment", a spus oficialul.

Medicii încearcă să stabilizeze pacienta

„Pacienta prezintă astăzi cea mai severă formă a manifestării cardiopulmonare", iar pentru a-i asigura „oxigenarea artificială, ea are un plămân artificial, o derivare a sângelui pentru a permite, sperăm, să treacă de acest moment critic, până când plămânul afectat de acest virus şi leziunile peretelui vascular se vor putea reface", a declarat Xavier Lescure, specialist în boli infecţioase la spitalul Bichat AP-HP.

Ministrul francez al sănătăţii, Stephanie Rist, a declarat marţi că nu se ştie cu certitudine dacă tulpina de hantavirus implicată în focarul de pe nava de croazieră MV Hondius ar fi suferit o mutaţie, deşi autorităţile se arată „destul de liniştite", relatează Reuters.

„Există lucruri pe care nu le ştim despre acest virus", a declarat Rist în faţa Adunării Naţionale. „Nu dispunem încă de secvenţierea completă a virusului, ceea ce ne-ar permite să afirmăm cu certitudine astăzi, chiar dacă suntem destul de liniştiţi până în prezent că acest virus nu a suferit încă o mutaţie", a spus Rist.

Olivier Schwartz, epidemiolog la Institutul Pasteur, a declarat ulterior într-o conferinţă de presă: „Până în prezent, au fost secvenţiate două virusuri din clusterul actual. Unul a fost identificat la Zurich, în Elveţia, care a fost primul caz. O altă secvenţiere a fost obţinută la Institutul Pasteur. Am observat că această secvenţă era foarte similară cu cea de la Zurich. Riscul (apariţiei unei variante) există, dar deocamdată nu există dovezi în acest sens".

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a declarat că nu există indicii care să sugereze că tulpina de hantavirus de pe navă ar avea ceva neobişnuit, în afară de locaţia sa.

Focarul a fost asociat cu tulpina Andes a hantavirusului, oficialii consultându-se cu Argentina, unde un focar implicând aceeaşi tulpină a fost lichidat în 2019.

OMS monitorizează focarul de pe navă

OMS a confirmat nouă cazuri şi a îndemnat la izolarea cazurilor suspecte, adăugând că se aşteaptă la mai multe, având în vedere interacţiunile dintre pasageri înainte ca virusul să fie detectat. Cu toate acestea, organizaţia a afirmat că nu există semne ale unei epidemii mai ample.

Separat, preşedintele Emmanuel Macron a declarat că situaţia legată de hantavirus este „în prezent sub control", afirmând că Franţa dispune de un „protocol foarte riguros de urmărire a cazurilor". Autorităţile franceze au identificat 22 de cazuri de contact, care sunt testate, aflate în carantină în spitale şi se simt bine, a spus Rist.

Femeia franceză, care se afla pe nava de croazieră afectată de focar şi a fost testată pozitiv, se afla la terapie intensivă, a adăugat ea. Pasagera respectivă se număra printre cei cinci francezi care se aflau pe navă. Ceilalţi patru pasageri au fost testaţi negativ.