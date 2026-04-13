Fotbalul ghanez, în stare de şoc. Un jucător din prima divizie a fost ucis într-un atac armat împotriva echipei sale

Péter Magyar i-a cerut președintelui Ungariei să demisioneze. Avertisment și pentru Viktor Orban
Fotbalul ghanez este în stare de şoc, după ce Dominic Frimpong, un atacant promiţător al clubului Berekum Chelsea din Premier League, a murit într-un atac asupra autobuzului echipei sale. Sportivul avea doar 20 de ani.

Tragedia a avut loc duminică. Jucătorii de la Berekum Chelsea au fost atacaţi într-o ambuscadă în timp ce se întorceau de la meciul cu FC Samartex, un meci din etapa a 29-a a Premier League din Ghana, potrivit News.ro.

Conform clubului sportiv, bărbaţi mascaţi înarmaţi cu pistoale şi puşti de asalt au blocat autobuzul echipei pe drumul din apropierea oraşului Ahyiresu, în regiunea Ahafo, la nord de Accra.

Aceştia i-au forţat pe jucători şi pe personal să coboare din autobuz. În timpul atacului, mai mulţi jucători au fost răniţi, iar Dominic Frimpong a fost împuşcat în cap.

Transportat de urgenţă la spital, a murit la scurt timp după internare.

Poliţia îi caută pe unii jucători şi membri ai clubului care au dispărut în timpul atacului, precum şi pe agresorii care au fugit.

Împrumutat de la Aduana FC, Dominic Frimpong s-a alăturat echipei Berekum Chelsea în ianuarie. El marcase două goluri în 13 meciuri.

„Dominic era un tânăr talent promiţător a cărui dăruire şi pasiune pentru joc întruchipau spiritul ligii noastre”, a transmis Asociaţia de Fotbal din Ghana.

Sursa: News.ro

