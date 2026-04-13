Fotbalul ghanez, în stare de şoc. Un jucător din prima divizie a fost ucis într-un atac armat împotriva echipei sale

Tragedia a avut loc duminică. Jucătorii de la Berekum Chelsea au fost atacaţi într-o ambuscadă în timp ce se întorceau de la meciul cu FC Samartex, un meci din etapa a 29-a a Premier League din Ghana, potrivit News.ro.

Conform clubului sportiv, bărbaţi mascaţi înarmaţi cu pistoale şi puşti de asalt au blocat autobuzul echipei pe drumul din apropierea oraşului Ahyiresu, în regiunea Ahafo, la nord de Accra.

Aceştia i-au forţat pe jucători şi pe personal să coboare din autobuz. În timpul atacului, mai mulţi jucători au fost răniţi, iar Dominic Frimpong a fost împuşcat în cap.

Transportat de urgenţă la spital, a murit la scurt timp după internare.