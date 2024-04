Revoltă în Ghana, după ce un preot de 63 de ani s-a căsătorit cu o fetiță de 12 ani. „Criticile vin din indiferență”

Preotul, Nuumo Borketey Laweh Tsuru XXXIII, s-a căsătorit cu ea în cadrul unei ceremonii obișnuite care a avut loc sâmbătă.

În fața criticilor, liderii comunității au declarat că oamenii nu le înțeleg obiceiurile și tradițiile.

Vârsta minimă legală pentru a te căsători în Ghana este de 18 ani, iar prevalența căsătoriilor cu copii a scăzut, dar acestea continuă să se întâmple, scrie BBC.

Potrivit ONG-ului Girls Not Brides,19% dintre fetele din țară sunt căsătorite înainte de a împlini 18 ani, iar 5% se căsătoresc înainte de a împlini 15 ani.

Videoclipurile și fotografiile de la evenimentul elaborat de sâmbătă, la care au participat zeci de membri ai comunității, au fost distribuite pe scară largă pe rețelele de socializare, stârnind un val de indignare în rândul multor ghanezi.

Nungua Mantse Justifies Gborbu Wulomo’s Marriage To 12 Years Old With A Verse From The Bible - GhArticles

According to King Odaifio Welenttsi III , Gborbu Wulomo’s marriage is based on a text from the Bible in Leviticus 21:13 regarding high priests.

Leviticus 21:13 “He is to… pic.twitter.com/YmCpz5Ht0S